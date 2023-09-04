Общество 04.09.2023 в 12:42
В Бурятии росгвардейцы рассказали школьникам о трагедии в Беслане
Детям напомнили основные правила безопасности
Текст: Евгения Гармаева
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом представители территориального Управления Росгвардии провели уроки мужества для школьников республики.
Росгвардейцы рассказали о террористическом акте, произошедшем 1 сентября 2004 года в городе Беслане, где в заложниках оказались более тысячи человек. Учащиеся узнали о мужестве сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в освобождении заложников.
Подобные уроки мужества сотрудники вневедомственной охраны провели в общеобразовательных школах республики и Улан-Удэ.
«Ребятишкам напомнили основные правила безопасности – что нельзя трогать найденные подозрительные предметы, сотовые телефоны, бесхозные сумки и коробки, сразу надо обратиться к взрослым. Также рассказали, чем чреваты телефонные шутки о минированиях, какая за это грозит ответственность»,- отметил начальник отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Муйскому району майор полиции Цокто Самбуев.
Фото: Росгвардия Бурятии
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