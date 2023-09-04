В водоеме Бурятии нашли существ, обитающих на Земле со времен динозавров

В местном паблике «Весь Гусиноозерск» подписчики опубликовали кадры с необычными существами. Жители посчитали, что встретили редких насекомых. Однако, как выяснилось, на фото и видео попали щитни – небольшие пресноводные ракообразные класса жаброногих. Щитней относят к царству животных. К слову, они не опасны.







В открытых источниках сообщается, что щитни распространены по всему миру, но встречаются довольно редко. Обитают в небольших пресных водоемах. Размер ракообразных от 2—3 до 10—12 см. Их яйца могут сохраняться на месте пересохшего водоема порядка 7-9 лет. Отмечается, что щитни – очень древние существа. Их предки появились еще во времена, когда по Земле ходили динозавры. Ученые называют их «живыми ископаемыми».





Фото: скриншот из видео