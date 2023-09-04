Родные мобилизованных на СВО из Бурятии обратились к Владимиру Путину

В местных соцсетях опубликовали видеообращение от родственников бойцов воинской части из города Кяхта. Жены и матери мобилизованных из Бурятии записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину, чтобы отыскать своих родных, которые с 5 июня числятся как пропавшие без вести. Женщины сообщили, что направили обращения в десятки инстанций, но ответа так и не получили.

«Мы вынуждены самостоятельно разыскивать своих родных по госпиталям, а также просматривать тысячи видео и фотографий погибших солдат в украинских пабликах, искать тела родных в моргах Ростова, Донецка, Луганска. Обращаемся к вам оказать содействие в поиске наших родных. Если они погибли, просим вас, чтобы вы вернули нам их тела. Если они в госпитале – просим вас сообщить нам об этом. Просим вас, Владимир Владимирович, помочь нам. Вы – наша единственная надежда»,

- обратились мамы и жены военнослужащих.



Фото: скриншот из видео «Весь Улан-Удэ»