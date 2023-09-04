В районе Бурятии убрали свалку после вмешательства правоохранителей

Прокуратура Заиграевского района провела проверку исполнения природоохранного законодательства.

Установлено, что земельный участок на улице Радиостанция поселка городского типа Онохой захламлен твердыми коммунальными отходами. Администрация муниципального образования длительное время не принимала меры по его очистке.

В связи с этим прокурор района внес представление главе поселения, по результатам рассмотрения которого данная территория очищена от мусора.







Фото: Прокуратура Бурятии