В Улан-Удэ 7-летняя девочка упала на металлические штыри от сломанного турника

В столице Бурятии 7-летняя девочка получила травму на детской площадке по улице Шаляпина – ребенок упал на металлические штыри от сломанного турника.

Как выяснилось, инцидент произошел уже год назад – в июне 2022 года. Мама девочки неоднократно обращалась в правоохранительные органы о привлечении управляющей компании к ответственности, однако, никаких мер никто не принял. В ситуацию вмешалась детский омбусдмен.

«В целях восстановления прав ребенка на охрану жизни и здоровья я обратилась в органы прокуратуры республики. Прокурором Железнодорожного района в интересах несовершеннолетней в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с управляющей компании морального и материального вреда. Судом требования к управляющей компании удовлетворены»,

- рассказала Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.



Решение не вступило в законную силу. Наталья Ганькина продолжает держать вопрос фактического исполнения приговора под личным контролем.





Фото: Номер один