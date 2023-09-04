Общество 04.09.2023 в 15:46

В Улан-Удэ 7-летняя девочка упала на металлические штыри от сломанного турника

Мама пострадавшего ребенка год судилась с «управляшкой»
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ 7-летняя девочка упала на металлические штыри от сломанного турника

В столице Бурятии 7-летняя девочка получила травму на детской площадке по улице Шаляпина – ребенок упал на металлические штыри от сломанного турника.

 Как выяснилось, инцидент произошел уже год назад – в июне 2022 года. Мама девочки неоднократно обращалась в правоохранительные органы о привлечении управляющей компании к ответственности, однако, никаких мер никто не принял. В ситуацию вмешалась детский омбусдмен.

«В целях восстановления прав ребенка на охрану жизни и здоровья я обратилась в органы прокуратуры республики. Прокурором Железнодорожного района в интересах несовершеннолетней в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с управляющей компании морального и материального вреда. Судом требования к управляющей компании удовлетворены», 

- рассказала Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
Решение не вступило в законную силу. Наталья Ганькина продолжает держать вопрос фактического исполнения приговора под личным контролем.



Фото: Номер один

Теги
детский омбудсмен управляшка

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