В Бурятии на базе колонии открылся цех по переработке шерсти

В Гусиноозерске Селенгинского района начал работу цех по переработке грубой шерсти овец и производству технического войлока. Цех открыт СПоК "Темник" и работает в рамках взаимодействия Минсельхоза Бурятии и ФКУ "Исправительная колония №1" УФСИН России по республике. На новом предприятии было создано 10 рабочих мест, что позволяет производить около 200 кг чистого войлока в смену.

«Уникальность производства в том, что очистка шерсти проводится сухим методом, без использования химических средств, благодаря чему не наносится ущерб экологии. Для работы цеха планируется закупать сырье у местных фермеров»,

- добавили в пресс-службе правительства.



Кроме того, предприятие уже позаботилось о рынке сбыта продукции: уже заключены соглашения по поставке шерсти с Джидинским, Кяхтинским и Мухоршибирским районами. Технический войлок востребован и в авиационной, строительной, машиностроительной отраслях - в этих сферах у цеха также уже имеются заключенные контракты.Осужденные, задействованные в производстве технического войлока, приобретают занятость, новые трудовые навыки и получают заработную плату, из которой покрывают причинённый ущерб.