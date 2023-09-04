В Селенгинском районе открылся цех по переработке облепихи

В дни фестиваля фермерской продукции "СВОЁ" в Селенгинском районе Бурятии состоялось открытие предприятия по переработке облепихи ООО "Темник". Предприятие уже представило сиропы, чаи, кондитерские изделия, масла и др. Кроме того, предусмотрена не только переработка, но и собственное производство ягод.Сегодня предприятие выращивает саженцы облепихи в теплице на площади 200 гектаров для последующей высадки в 2023-2024 годах, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В настоящее время цех закупает сырье - не только ягоды облепихи, но и смородины, клюквы и брусники. До конца 2023 года планируется переработать 50 тонн ягод. На предприятии создано 10 рабочих мест, до конца 2023 года планируется создание еще 5. Приобретено оборудование, проводится капремонт зданий и инженерных систем."В свою очередь министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии готово оказать поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по закладке садов 200 тыс руб на гектар и на содержание садов 100 тыс руб на гектар, а также 50% компенсации стоимости оборудования по переработки ягоды. Эта продукция будет потребляться не только в Селенгинском районе, но и по всей Бурятии. Есть также планы поставлять продукцию за рубеж и другие регионы России", - отметил министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев.Планируется, что товары будут поставляться в социальные учреждения, предприятия торговли и общественного питания, а также в фармацевтическую отрасль и косметологию.Цех располагается в поселке Темник (Ацула) - на территории, богатой облепихой. Ранее здесь существовал совхоз "Облепиховый", который занимался выращиванием облепихи на значительных площадях.Фото: egov-buryatia.ru