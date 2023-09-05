Курсирование поезда Иркутск-Забайкальск продлено до декабря 2023 года

В связи с повышенным спросом период курсирования пассажирского поезда №328/327 сообщением Иркутск – Забайкальск – Иркутск продлен до 11 декабря 2023 года. Ранее планировалось, что состав, следующий до границы с КНР, будет работать только до конца августа, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Расписание движения и состав поезда не изменится. Пассажиры будут выезжать из Иркутска по вторникам и субботам в 00:15 и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 9:15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13:41 и возвращаться в Иркутск в 18:14 на следующий день. Время указано местное.Напомним, в первый рейс поезд №328/327 Иркутск – Забайкальск – Иркутск отправился 29 апреля 2023 года после снятия коронавирусных ограничений со стороны Китая. С этого момента его пассажирами стали более 30 тыс человек. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.Фото: company.rzd.ru