Общество 05.09.2023 в 10:14

В Улан-Удэ курьеры мошенников идут под суд

В столице Бурятии заключены под стражу обвиняемые в хищении у пенсионеров 2 млн рублей
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ курьеры мошенников идут под суд
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух жителей столицы Бурятии, обвиняемых в совершении серии мошенничеств, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба и в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили в прокуратуре Бурятии.

По версии следствия, пяти пожилым гражданам поступили на телефон звонки от неустановленных лиц, представившихся сотрудниками полиции. Звонившие поясняли, что родственники потерпевших стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями, и в целях освобождения их от уголовной ответственности необходимо выплатить компенсацию пострадавшим. Денежные средства передавались обвиняемым, которые осуществляли роль курьеров. Своими действиями они причинили пенсионерам ущерб более 2 млн рублей.

Личности курьеров установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами внутренних дел.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учетом позиции прокурора избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия.

Ранее прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Он признан виновным в серии преступлений по статьям о мошенничестве, в том числе крупном размере

В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года потерпевшим поступали телефонные звонки от якобы правоохранителей, которые сообщали о том, что по вине их близкого родственника совершено ДТП. Затем звонившие побуждали граждан к передаче денег через курьера, чтобы избежать уголовной ответственности и возместить моральный вред.

"Деньги приезжал и забирал осужденный, после чего перечислял на банковские счета соучастников преступлений, оставляя себе часть вознаграждения. В общей сложности пострадавшие от преступных действий передали ему свои накопления на общую сумму более 1 млн рублей", - сообщала прокуратура Бурятии.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность мошенники задержание

Все новости

Юлия Жамбалова: "Состоялся сложный разговор"
05.09.2023 в 11:24
В Улан-Удэ курьеры мошенников идут под суд
05.09.2023 в 10:14
Курсирование поезда Иркутск-Забайкальск продлено до декабря 2023 года
05.09.2023 в 09:44
Продолжительность больничного
05.09.2023 в 09:00
В Селенгинском районе открылся цех по переработке облепихи
04.09.2023 в 18:16
В Бурятии распространили кадры с перестрелкой между полицией и «черными копателями»
04.09.2023 в 16:59
В Улан-Удэ без вести пропал 44-летний житель
04.09.2023 в 16:25
Из Бурятии в зону СВО передали еще 7 автомобилей
04.09.2023 в 16:12
В Бурятии на базе колонии открылся цех по переработке шерсти
04.09.2023 в 16:01
В Улан-Удэ 7-летняя девочка упала на металлические штыри от сломанного турника
04.09.2023 в 15:46
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
Юлия Жамбалова: "Состоялся сложный разговор"
С родственниками военнослужащих войсковой части № 69647 встретилось командование 36-й армии

05.09.2023 в 11:24
Курсирование поезда Иркутск-Забайкальск продлено до декабря 2023 года
После снятия коронавирусных ограничений со стороны Китая его пассажирами стали более 30 тыс человек
05.09.2023 в 09:44
Продолжительность больничного
Что следует знать?
05.09.2023 в 09:00
В Селенгинском районе открылся цех по переработке облепихи
Продукция будет поставляться в торговлю и общепит, а также в фармацевтическую отрасль и косметологию
04.09.2023 в 18:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru