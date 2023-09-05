В Улан-Удэ курьеры мошенников идут под суд

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух жителей столицы Бурятии, обвиняемых в совершении серии мошенничеств, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба и в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили в прокуратуре Бурятии.По версии следствия, пяти пожилым гражданам поступили на телефон звонки от неустановленных лиц, представившихся сотрудниками полиции. Звонившие поясняли, что родственники потерпевших стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями, и в целях освобождения их от уголовной ответственности необходимо выплатить компенсацию пострадавшим. Денежные средства передавались обвиняемым, которые осуществляли роль курьеров. Своими действиями они причинили пенсионерам ущерб более 2 млн рублей.Личности курьеров установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами внутренних дел.Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учетом позиции прокурора избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия.Ранее прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Он признан виновным в серии преступлений по статьям о мошенничестве, в том числе крупном размереВ судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года потерпевшим поступали телефонные звонки от якобы правоохранителей, которые сообщали о том, что по вине их близкого родственника совершено ДТП. Затем звонившие побуждали граждан к передаче денег через курьера, чтобы избежать уголовной ответственности и возместить моральный вред."Деньги приезжал и забирал осужденный, после чего перечислял на банковские счета соучастников преступлений, оставляя себе часть вознаграждения. В общей сложности пострадавшие от преступных действий передали ему свои накопления на общую сумму более 1 млн рублей", - сообщала прокуратура Бурятии.Фото: pixabay.com