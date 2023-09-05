Общество 05.09.2023 в 11:24
Юлия Жамбалова: "Состоялся сложный разговор"
С родственниками военнослужащих войсковой части № 69647 встретилось командование 36-й армии
Текст: Номер один
В Бурятии республиканский уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова совместно с врио командующего 36-й общевойсковой армии М.М. Никитиным, военным прокурором Кяхтинского гарнизона М.А. Аблаевым провели встречу с родственниками военнослужащих войсковой части № 69647, сообщили в аппарате омбудсмена.
Во встрече приняли участие родственники военнослужащих из Кяхтинского, Мухоршибирского, Бичурского, Селенгинского районов, также представители Фонда защитников Отечества и военного комиссариата Кяхтинского района.
Основные жалобы касались долгого процесса поиска пропавших без вести, родственники также подняли вопрос о совершенствовании порядка механизма взаимодействия с представителями воинской части.
Командование 36-й общевойсковой армии все обращения взяло в работу, по многим вопросам были даны разъяснения и получены консультации, также определен порядок встреч с представителями воинской части.
Так, военный прокурор Кяхтинского гарнизона проинформировал родственников по вопросам страховых выплат, выплат денежного довольствия, военный комиссар разъяснил порядок подачи документов на оформление удостоверения ветерана боевых действий.
Подводя итоги, участники договорились, что через неделю будет организована ещё одна встреча, где руководство воинской части проинформирует о результатах проведённой работы по всем обращениям.
«Сегодня состоялся сложный разговор, вопросы, которые поднимали мамы и жены, действительно правильные и нужные. Сегодня они приехали каждая со своей болью и донесли до командования свои переживания. И очень важно, что руководство 36-й общевойсковой армии встретилось, выслушало, взяло на контроль обращения - важный шаг в деле совместной работы. Мы все надеемся, что скоро наши ребята вернутся домой» - прокомментировала итоги встречи Юлия Жамбалова.
Такие встречи состоятся сегодня в Кяхте, 12 сентября в Улан-Удэ.
Как сообщал "Номер один", в местных соцсетях опубликовали видеообращение от родственников бойцов воинской части из города Кяхта. Жены и матери мобилизованных из Бурятии записали видеообращение к пПрезиденту РФ Владимиру Путину, чтобы отыскать своих родных, которые с 5 июня числятся как пропавшие без вести. Женщины сообщили, что направили обращения в десятки инстанций, но ответа так и не получили.
Все вопросы можно уточнять по телефону 3012211297, также можно написать на эл. почту priem_upch@govrb.ru
Фото: скриншот из видео «Весь Улан-Удэ»
Во встрече приняли участие родственники военнослужащих из Кяхтинского, Мухоршибирского, Бичурского, Селенгинского районов, также представители Фонда защитников Отечества и военного комиссариата Кяхтинского района.
Основные жалобы касались долгого процесса поиска пропавших без вести, родственники также подняли вопрос о совершенствовании порядка механизма взаимодействия с представителями воинской части.
Командование 36-й общевойсковой армии все обращения взяло в работу, по многим вопросам были даны разъяснения и получены консультации, также определен порядок встреч с представителями воинской части.
Так, военный прокурор Кяхтинского гарнизона проинформировал родственников по вопросам страховых выплат, выплат денежного довольствия, военный комиссар разъяснил порядок подачи документов на оформление удостоверения ветерана боевых действий.
Подводя итоги, участники договорились, что через неделю будет организована ещё одна встреча, где руководство воинской части проинформирует о результатах проведённой работы по всем обращениям.
«Сегодня состоялся сложный разговор, вопросы, которые поднимали мамы и жены, действительно правильные и нужные. Сегодня они приехали каждая со своей болью и донесли до командования свои переживания. И очень важно, что руководство 36-й общевойсковой армии встретилось, выслушало, взяло на контроль обращения - важный шаг в деле совместной работы. Мы все надеемся, что скоро наши ребята вернутся домой» - прокомментировала итоги встречи Юлия Жамбалова.
Такие встречи состоятся сегодня в Кяхте, 12 сентября в Улан-Удэ.
Как сообщал "Номер один", в местных соцсетях опубликовали видеообращение от родственников бойцов воинской части из города Кяхта. Жены и матери мобилизованных из Бурятии записали видеообращение к пПрезиденту РФ Владимиру Путину, чтобы отыскать своих родных, которые с 5 июня числятся как пропавшие без вести. Женщины сообщили, что направили обращения в десятки инстанций, но ответа так и не получили.
Все вопросы можно уточнять по телефону 3012211297, также можно написать на эл. почту priem_upch@govrb.ru
Фото: скриншот из видео «Весь Улан-Удэ»
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