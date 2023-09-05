Общество 05.09.2023 в 12:51

Центр «Мой бизнес» проводит тренинг «Оптимизация бизнес-процессов»

Спикер – Елена Макарова, кандидат экономических наук, основатель консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

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Центр «Мой бизнес» проводит тренинг «Оптимизация бизнес-процессов»
Приглашаем на тренинг «Оптимизация бизнес-процессов» Мероприятие проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства Бурятии, а также для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности.

Обучение пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» С чего начать отладку бизнес-процессов? Как инструкции и инструменты помогают оптимизировать любой бизнес-процесс? Как выстроить систему контроля в бизнесе? Как масштабировать бизнес? Как создать свою «противоугонную» систему для бизнеса, чтобы бизнес не смогли увести ни сотрудники, ни конкуренты.

Обо всём этом расскажут на тренинге «Оптимизация бизнес-процессов». Спикером мероприятия выступит Елена Макарова, кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, предприниматель, основатель Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».

Тренинг состоится 7 сентября. Регистрация по ссылке: https://msp03.ru/calendar-events/trening-optimizatsiya-biznes-protsessov_15123/ Организатор мероприятия – центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ.

Возрастное ограничение 14+

Фото: msp03.ru
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