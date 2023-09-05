Только 1% жителей Улан-Удэ любит своего начальника

Сервис по поиску работы SuperJob с 15 августа по 4 сентября провел опрос среди жителей Улан-Удэ и узнал, как горожане относятся к своему непосредственному начальству. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города, имеющие постоянную работу и руководство.

Так, согласно опросу 48% работающих жителей Улан-Удэ уважают своего непосредственного руководителя. Как отмечает SuperJob, женщины испытывают такое чувство чаще мужчин (50 и 46% соответственно). Представители сильного пола чаще женщин говорили о равнодушии по отношению к начальству (29% и 22%). В общей же сложности о безразличном отношении рассказали 25% горожан.Однако симпатию к начальнику испытывают только 9% опрошенных. При этом, о ненависти к руководству рассказали 7% респондентов, и лишь 1% жителей Улан-Удэ испытывает любовь к своему непосредственному руководителю.