Общество 05.09.2023 в 15:12
Сильные дожди надвигаются на Бурятию
В горах они возможны с мокрым снегом
Текст: Номер один
В Бурятии 6-7 сентября по республике ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Бурятии со ссылкой на прогнозы синоптиков.
Управление призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности. Лучше отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и в акватории водоемов.
При усилении ветра стоит ограничить выход из зданий. А также - не оставлять детей без присмотра.
Фото: 03.mchs.gov.ru
Управление призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности. Лучше отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и в акватории водоемов.
При усилении ветра стоит ограничить выход из зданий. А также - не оставлять детей без присмотра.
Фото: 03.mchs.gov.ru