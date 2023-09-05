Сильные дожди надвигаются на Бурятию

В Бурятии 6-7 сентября по республике ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Бурятии со ссылкой на прогнозы синоптиков.Управление призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности. Лучше отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и в акватории водоемов.При усилении ветра стоит ограничить выход из зданий. А также - не оставлять детей без присмотра.Фото: 03.mchs.gov.ru