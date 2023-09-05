Общество 05.09.2023 в 16:05
В Улан-Удэ стали чаще ремонтировать жилье не «под ключ», а поэтапно
Владелец квартиры может финансировать ремонт, сохраняя гибкость в планировании бюджета
Текст: Номер один
Поэтапный ремонт и заказ отдельных услуг позволяют сделать ремонт с более выгодным бюджетом, чем и объясняется популярность такого подхода, поэтому тренд на рынке будет усиливаться, считают эксперты платформы Авито Услуги.
Подход к ремонту жилья сегодня меняется — в Улан-Удэ стали отдавать предпочтение поэтапному ремонту и чаще заказывают отдельные работы вместо ремонта всего жилья «под ключ». За лето спрос на все ремонтные и отделочные работы в Улан-Удэ вырос на 103%, а доля запросов на ремонт жилья «под ключ» составила 15% от всех запросов в категории «Ремонт и отделка» на Авито Услугах.
Вместо ремонта всей квартиры или дома целиком, заказчики стали чаще обращаться к мастерам и бригадам за ремонтом отдельных зон жилья, а также за отдельными ремонтными работами: например, поклеить обои или обновить паркет.
В число наиболее популярных запросов на ремонтные работы за лето нынешего года в Улан-Удэ вошли изготовление и установка металлоконструкций и кованых изделий (+150% по сравнению с летом 2022 года), монтаж вентиляционных систем (+129%) и натяжных потолков (+192%), укладка плитки (более чем в 4,5 раза), изоляционные работы (+160%). Также вырос спрос на обновление полов и напольных покрытий (в 3 раза), установку дверей (+140%), поклейку обоев (+151%), на услуги по электрике и сантехнике (+150% и +93% соответственно).
Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах, объяснила, с чем связано повышение спроса на отдельные ремонтные работы:
«Сегодня все более востребованным становится поэтапный подход к ремонту, когда квартира обновляется не сразу «под ключ», а проводятся отдельные ремонтные работы или ремонт отдельных комнат. Владелец может покупать материалы и финансировать ремонт поэтапно, что дает большую гибкость в планировании бюджета. Такой подход позволяет выполнить ремонт с более выгодным бюджетом, выбирая тот комплекс услуг и тех подрядчиков, которые подходят по условиям и цене.
В среднем по стране цены на услуги мастеров по ремонту «под ключ» составляют от 1 200 рублей за квадратный метр, а итоговая стоимость проекта будет зависеть от выбранных технологий, материалов и других особенностей заказа. По данным аналитики прайс-листов в объявлениях у исполнителей на Авито Услугах, в среднем, поклейка обоев обойдется от 300 рублей за квадратный метр, демонтаж керамической плитки от 250 рублей за квадратный метр, а цена полусухой стяжки пола начинается от 200 рублей за квадратный метр. Также за отдельными ремонтными работами обращаются те заказчики, которые хотят делегировать специалистам наиболее трудоемкие работы, но готовы выполнить часть работ самостоятельно. Однако вариант ремонта «под ключ» подойдет тем заказчикам, которые хотят доверить всю работу мастерам и обновить жилье в более короткие сроки: почти каждый пятый запрос в категории «Ремонт и отделка» на Авито Услугах — это запрос на ремонт под ключ».
При выборе специалистов для ремонта рекомендуется обращать внимание на отзывы об их работе от других пользователей — на Авито есть возможность посмотреть рейтинг исполнителя на основе оценок его предыдущих клиентов, а также выбирать среди лучших предложений с помощью фильтра «4 звезды и выше». Также важно обговаривать все детали предстоящего проекта «на берегу», а если планируются крупные работы, то следует зафиксировать договоренности письменно.
Фото: "Номер один"
Подход к ремонту жилья сегодня меняется — в Улан-Удэ стали отдавать предпочтение поэтапному ремонту и чаще заказывают отдельные работы вместо ремонта всего жилья «под ключ». За лето спрос на все ремонтные и отделочные работы в Улан-Удэ вырос на 103%, а доля запросов на ремонт жилья «под ключ» составила 15% от всех запросов в категории «Ремонт и отделка» на Авито Услугах.
Вместо ремонта всей квартиры или дома целиком, заказчики стали чаще обращаться к мастерам и бригадам за ремонтом отдельных зон жилья, а также за отдельными ремонтными работами: например, поклеить обои или обновить паркет.
В число наиболее популярных запросов на ремонтные работы за лето нынешего года в Улан-Удэ вошли изготовление и установка металлоконструкций и кованых изделий (+150% по сравнению с летом 2022 года), монтаж вентиляционных систем (+129%) и натяжных потолков (+192%), укладка плитки (более чем в 4,5 раза), изоляционные работы (+160%). Также вырос спрос на обновление полов и напольных покрытий (в 3 раза), установку дверей (+140%), поклейку обоев (+151%), на услуги по электрике и сантехнике (+150% и +93% соответственно).
Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах, объяснила, с чем связано повышение спроса на отдельные ремонтные работы:
«Сегодня все более востребованным становится поэтапный подход к ремонту, когда квартира обновляется не сразу «под ключ», а проводятся отдельные ремонтные работы или ремонт отдельных комнат. Владелец может покупать материалы и финансировать ремонт поэтапно, что дает большую гибкость в планировании бюджета. Такой подход позволяет выполнить ремонт с более выгодным бюджетом, выбирая тот комплекс услуг и тех подрядчиков, которые подходят по условиям и цене.
В среднем по стране цены на услуги мастеров по ремонту «под ключ» составляют от 1 200 рублей за квадратный метр, а итоговая стоимость проекта будет зависеть от выбранных технологий, материалов и других особенностей заказа. По данным аналитики прайс-листов в объявлениях у исполнителей на Авито Услугах, в среднем, поклейка обоев обойдется от 300 рублей за квадратный метр, демонтаж керамической плитки от 250 рублей за квадратный метр, а цена полусухой стяжки пола начинается от 200 рублей за квадратный метр. Также за отдельными ремонтными работами обращаются те заказчики, которые хотят делегировать специалистам наиболее трудоемкие работы, но готовы выполнить часть работ самостоятельно. Однако вариант ремонта «под ключ» подойдет тем заказчикам, которые хотят доверить всю работу мастерам и обновить жилье в более короткие сроки: почти каждый пятый запрос в категории «Ремонт и отделка» на Авито Услугах — это запрос на ремонт под ключ».
При выборе специалистов для ремонта рекомендуется обращать внимание на отзывы об их работе от других пользователей — на Авито есть возможность посмотреть рейтинг исполнителя на основе оценок его предыдущих клиентов, а также выбирать среди лучших предложений с помощью фильтра «4 звезды и выше». Также важно обговаривать все детали предстоящего проекта «на берегу», а если планируются крупные работы, то следует зафиксировать договоренности письменно.
Фото: "Номер один"