В Улан-Удэ за беспорядок в многоэтажном доме оштрафовали «управляшку»

Муниципальная жилищная инспекция выявила нарушения в деятельности ООО «УО «Стекольное». Выяснилось, что управляющая организация не ремонтировала межпанельные швы, систему отопления в подъездах, а также не проводила уборку в многоэтажном доме. Речь идет о здании по улице 1-й участок Дивизионная, 532.

Ознакомившись с материалами, Госстройжилнадзор Бурятии назначил организации штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщили в Управлении муниципальной жилищной инспекции Администрации Улан-Удэ. Внеплановую проверку провели после обращения жителя этого дома.