Общество 05.09.2023 в 17:05

В Улан-Удэ за беспорядок в многоэтажном доме оштрафовали «управляшку»

Организация не проводила ни ремонт, ни уборку в подъездах
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ за беспорядок в многоэтажном доме оштрафовали «управляшку»

Муниципальная жилищная инспекция выявила нарушения в деятельности ООО «УО «Стекольное». Выяснилось, что управляющая организация не ремонтировала межпанельные швы, систему отопления в подъездах, а также не проводила уборку в многоэтажном доме. Речь идет о здании по улице 1-й участок Дивизионная, 532.

Ознакомившись с материалами, Госстройжилнадзор Бурятии назначил организации штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщили в Управлении муниципальной жилищной инспекции Администрации Улан-Удэ. Внеплановую проверку провели после обращения жителя этого дома.

«В ходе проверки доводы жителя нашли своё подтверждение. Управляющей организации выдано предписание о недопущении нарушений обязательных требований «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 

- рассказали в администрации города.


Фото: администрация Улан-Удэ

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администрация жилищное хозяйство

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