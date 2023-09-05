В Улан-Удэ за беспорядок в многоэтажном доме оштрафовали «управляшку»
Муниципальная жилищная инспекция выявила нарушения в деятельности ООО «УО «Стекольное». Выяснилось, что управляющая организация не ремонтировала межпанельные швы, систему отопления в подъездах, а также не проводила уборку в многоэтажном доме. Речь идет о здании по улице 1-й участок Дивизионная, 532.
Ознакомившись с материалами, Госстройжилнадзор Бурятии назначил организации штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщили в Управлении муниципальной жилищной инспекции Администрации Улан-Удэ. Внеплановую проверку провели после обращения жителя этого дома.
«В ходе проверки доводы жителя нашли своё подтверждение. Управляющей организации выдано предписание о недопущении нарушений обязательных требований «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,
- рассказали в администрации города.
Фото: администрация Улан-Удэ