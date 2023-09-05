Акция «Уступи дорогу поездам» стартовала на ВСЖД

Месячник «Уступи дорогу поездам» с 1 по 30 сентября проводится на Восточно-Сибирской железной дороге. Его главная цель – профилактика транспортных происшествий с участием посторонних граждан, в том числе несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе магистрали.В ходе мероприятия железнодорожники существенно усилят профилактическую работу. Будут организованы совместные рейды по соблюдению правил нахождения граждан в зоне движения поездов. Прежде всего, мероприятия пройдут в местах, расположенных вблизи учебных заведений. Для школьников запланированы открытые уроки и экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта, тематические игры, конкурсы и викторины на знание правил транспортной безопасности.Отметим, что с 11 августа в России вступили в силу изменения в статьи 11.1 и 23.3 КоАП РФ об административных правонарушениях. В соответствии с данными изменениями со ста до пятисот рублей увеличился размера штрафа за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах.Железнодорожники призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и регулярно напоминать об этом детям.Фото: ВСЖД