Общество 05.09.2023 в 17:21

Акция «Уступи дорогу поездам» стартовала на ВСЖД

Ее главная цель - профилактика травматизма в зоне движения поездов
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Текст: Номер один
Акция «Уступи дорогу поездам» стартовала на ВСЖД
Месячник «Уступи дорогу поездам» с 1 по 30 сентября проводится  на Восточно-Сибирской железной дороге. Его главная цель – профилактика транспортных происшествий с участием посторонних граждан, в том числе несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе магистрали.

В ходе мероприятия железнодорожники существенно усилят профилактическую работу. Будут организованы совместные рейды по соблюдению правил нахождения граждан в зоне движения поездов. Прежде всего, мероприятия пройдут в местах, расположенных вблизи учебных заведений. Для школьников запланированы открытые уроки и экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта, тематические игры, конкурсы и викторины на знание правил транспортной безопасности.

Отметим, что с 11 августа в России вступили в силу изменения в статьи 11.1 и 23.3 КоАП РФ об административных правонарушениях. В соответствии с данными изменениями со ста до пятисот рублей увеличился размера штрафа за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Железнодорожники призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и регулярно напоминать об этом детям.

Фото: ВСЖД
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желдороги безопасность профилактика

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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

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