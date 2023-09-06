Общество 06.09.2023 в 06:00

В Бичуре появился дом-призрак

На него потратили почти 20 млн бюджетных рублей, но большинство новоселов разбежались
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Текст: Валентин Соколов
В Бичуре появился дом-призрак
Сначала был праздник. Дом для сирот в Бичуре торжественно открыли в августе 2014 года под звонкие фразы о «современных технологиях», «энергосберегающих батареях» с вручением подарков новоселам от ООО «Камелия», с песнями, плясками и улетающими ввысь воздушными шарами.

Праздник был и на другой «улице» – в бизнес-семействе Федоровых. Застройщик продал Минстрою Бурятии 26 «сиротских» квартир за 19,556 млн рублей.

А у жильцов столь помпезно заселенного дома начались невеселые будни. Замыкала электропроводка. Протекала канализация, выступал конденсат из вытяжной вентиляции. «Энергосберегающие» батареи приходилось включать на максимальную мощность, а плата за электричество была соответствующей. Затратным делом оказались откачка и вывоз ЖБО.

Жильцы и посетители злополучного дома рассказывали журналистам республиканских СМИ: «Вошел в подъезд – там зловонный запах, так как прорвало в подвале»; «По стенам и потолку уже поползли трещины»; «В подъезде стойкий запах продуктов жизнедеятельности – недавно протекла канализация»; «Некоторые двери погнуты, в одной вырван замок».

На придомовой территории не было предусмотрено ни кладовых, ни участков земли под огороды, столь необходимых для жизни на селе.

Правда возле «сиротского» дома установили пару песочниц и беседку. Но для кого? Создавать семьи и растить детей в крохотных квартирках невозможно. Чиновники районной администрации, которую возглавлял представитель уже упомянутого бизнес-семейства и близкий родственник застройщика, отмахивались от проблем сирот: «Мы же не можем их контролировать, насколько они там плодятся...».

Управляющая компания прекратила обслуживать дом сирот. Его бросили на произвол судьбы, превратив в дом-призрак, до которого никому нет дела. Никто, естественно, не заставил застройщика устранить недостатки, выявленные в ходе эксплуатации дома.

- Нашей администрации он не принадлежит, сельской – тоже. Квартиры выкупило минсоцзащиты, земля принадлежит минстрою. Минсоцзащиты эти квартиры детям и выделило, получается, ответственность за него несет ресурсный центр «Семья», – сваливали всю вину за брак на министерства местные чиновники, предпочитая, видимо, не вспоминать, кто был застройщиком «ничейного» дома и насколько близко застройщик связан с их начальником.

А как же праздник, устроенный при заселении? Воздушные шары, подарки от ООО «Камелия» и прочие атрибуты всеобщего ликования? Или все это было устроено совсем даже не для сирот, а для предвыборной кампании, которая проходила в 2014 году в Бичурском районе?

Только в 2022 году, уже под руководством нового главы муниципалитета, удалось добиться признания «сиротского» дома аварийным и подлежащим реконструкции.

Решение приняла межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители Минстроя РБ, Минимущества РБ, МЧС, Роспотребнадзора, Госстройжилнадзора и других ведомств. А ведь с момента пафосного заселения дома прошло всего восемь лет! Вот вам и «новые технологии»!

Почти 20 млн рублей, затраченных из бюджета на дом-призрак, из которого сироты разбежались кто куда, уже не вернуть. Но теперь у них по крайней мере есть возможность отстоять свое право на достойное жилье. А для бичурян это своеобразное напоминание о периоде безразличия районной власти к людям в 2014 - 2018 годах.   

Фото: «Номер один»
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