Общество 05.09.2023 в 18:14
В Бурятии очередной ревнивец получил семь лет колонии строгого режима
Он пытался убить не свою пассию, а ее нового избранника, когда тот мирно спал
Текст: Номер один
В Бурятии суд счел достаточными для вынесения приговора 44-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием и судом установлено, что 15 марта нынешнего года, распивая спиртное, обвиняемый от друга узнал, что его сожительница имела интимную связь с их знакомым.
После полуночи для выяснения обстоятельств мужчина направился к потерпевшему, который жил в вагончике на территории строящегося магазина. Там злоумышленник схватил со стола нож и ударил им в поясницу спящему потерпевшему, тот проснулся и вскочил на ноги. Высказывая угрозы убийством, злоумышленник продолжил наносить удары ножом потерпевшему. Оттолкнув нападавшего, мужчина выбежал из вагончика, после чего вызвал скорую, которая вовремя оказала ему квалифицированную помощь.
Приговором суда злоумышленнику в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Фото: СКР
Следствием и судом установлено, что 15 марта нынешнего года, распивая спиртное, обвиняемый от друга узнал, что его сожительница имела интимную связь с их знакомым.
После полуночи для выяснения обстоятельств мужчина направился к потерпевшему, который жил в вагончике на территории строящегося магазина. Там злоумышленник схватил со стола нож и ударил им в поясницу спящему потерпевшему, тот проснулся и вскочил на ноги. Высказывая угрозы убийством, злоумышленник продолжил наносить удары ножом потерпевшему. Оттолкнув нападавшего, мужчина выбежал из вагончика, после чего вызвал скорую, которая вовремя оказала ему квалифицированную помощь.
Приговором суда злоумышленнику в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Фото: СКР
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