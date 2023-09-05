В Бурятии очередной ревнивец получил семь лет колонии строгого режима

В Бурятии суд счел достаточными для вынесения приговора 44-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что 15 марта нынешнего года, распивая спиртное, обвиняемый от друга узнал, что его сожительница имела интимную связь с их знакомым.После полуночи для выяснения обстоятельств мужчина направился к потерпевшему, который жил в вагончике на территории строящегося магазина. Там злоумышленник схватил со стола нож и ударил им в поясницу спящему потерпевшему, тот проснулся и вскочил на ноги. Высказывая угрозы убийством, злоумышленник продолжил наносить удары ножом потерпевшему. Оттолкнув нападавшего, мужчина выбежал из вагончика, после чего вызвал скорую, которая вовремя оказала ему квалифицированную помощь.Приговором суда злоумышленнику в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Фото: СКР