Форсаж по улан-удэнски

Все знают, что пешеходы нет-нет, да и перебегают проезжую часть в неположенном месте, вызывая на себя гнев автомобилистов. И вот один неназванный герой решил отомстить за всех «водил» - он на своей машине заехал на пешеходную зону, именуемую Арбатом. Так вам, «перебежчики»!

Дело было в последнюю ночь этого лета. Водитель иномарки выехал на улан-удэнский Арбат, чем привлек внимание автоинспекции.

- Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили за рулем автомобиля «Тойота Марк 2» 37-летнего водителя с признаками опьянения. Выяснилось, что гражданин не имеет права управления транспортом. Освидетельствование водителя показало результат 1,00 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - рассказали в МВД Бурятии.

Если подумать, то все довольно логично: у молодого человека нет прав, значит он пешеход. А пешеходная зона как раз для таких. Правда не для тех, кто находится за рулем автомобиля. Впрочем, кого волнуют такие мелочи?