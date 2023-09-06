Общество 06.09.2023 в 09:00

Форсаж по улан-удэнски

Месть – это блюдо, которое подают холодным
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Текст: Номер один
Форсаж по улан-удэнски

Все знают, что пешеходы нет-нет, да и перебегают проезжую часть в неположенном месте, вызывая на себя гнев автомобилистов. И вот один неназванный герой решил отомстить за всех «водил» - он на своей машине заехал на пешеходную зону, именуемую Арбатом. Так вам, «перебежчики»! 

Дело было в последнюю ночь этого лета. Водитель иномарки выехал на улан-удэнский Арбат, чем привлек внимание автоинспекции.

- Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили за рулем автомобиля «Тойота Марк 2» 37-летнего водителя с признаками опьянения. Выяснилось, что гражданин не имеет права управления транспортом. Освидетельствование водителя показало результат 1,00 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - рассказали в МВД Бурятии.

Если подумать, то все довольно логично: у молодого человека нет прав, значит он пешеход. А пешеходная зона как раз для таких. Правда не для тех, кто находится за рулем автомобиля. Впрочем, кого волнуют такие мелочи?

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