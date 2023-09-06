В Улан-Удэ приставы добились выплаты миллионной задолженности по алиментам

Судебные приставы Улан-Удэ добились выплаты миллионной задолженности по алиментам. Горожанин задолжал своему ребенку свыше 1,1 млн рублей,сообщили в управлении ФССП по Бурятии.Алименты горе-отец не выплачивал с 2017 года, хотя ежемесячно должен был платить 9000 рублей. Поступления от него приходили лишь в первый год.В отношении должника был применен комплекс мер принудительного исполнения. Были арестованы банковские счета должника, вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Неоднократно судебный пристав-исполнитель пыталась найти гражданина по месту прописки, но там мужчина не появлялся. Позже удалось выяснить что должник проживает в другом городе.«После того как стало известно, что должник находится в Улан-Удэ, он был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю, где ему разъяснили, какие последствия могут наступить, если и он и дальше будет уклоняться от уплаты задолженности по алиментам. Это, в том числе, административная и уголовная ответственность. Мужчина прислушался к судебному приставы и уплатил задолженность в полном объеме», - отмечают в УФССП по Республике Бурятия.Помимо задолженности по алиментам, мужчине предстоит уплатить исполнительский сбор, который составляет немногим более 81 тыс рублей.Фото: УФССП по Бурятии