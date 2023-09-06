В Улан-Удэ ведется подключение домов к горячему водоснабжению

В Улан-Удэ произведено заполнение трубопроводов, начат подогрев воды в системе горячего водоснабжения тепломагистралей №2 и №3. С 5 сентября управляющими организациями Советского и Железнодорожного районов ведется подключение домов к горячему водоснабжению, сообщили в администрации столицы Бурятии.Восстановление благоустройства на участках строительства в рамках проекта запланировано после завершения полного комплекса работ по устройству сети теплоснабжения (ориентировочно до конца октября 2023 года). Строители уже приступили к работам по восстановлению нарушенного покрытия на участках улиц Гагарина и Пушкина.Фото: ulan-ude-info.ru