В Улан-Удэ прокуратура проверяет информацию об отборе денег у малышей в школе № 54

Прокуратура Бурятии организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних по информации в социальных сетях «В 54-й школе Улан-Удэ отбирают деньги у младшеклассников».Обстоятельства инцидента и его участники устанавливаются, сообщили в надзорном органе.В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами системы профилактики, администрацией образовательного учреждения законодательства о предупреждении совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении них.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Из видео, распространенного в соцсетях видно, что старшеклассники издеваются над младшим школьником. ищем по школе. Ребенок плачет, а у него обыскивают рюкзак. Найдя деньги, которые родители дали ребенку на обед, подростки отпускают жертву. Прители злоумышленников хохочут.Фото: "Весь Улан-Удэ"