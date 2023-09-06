Общество 06.09.2023 в 11:10
В Улан-Удэ прокуратура проверяет информацию об отборе денег у малышей в школе № 54
Обстоятельства инцидента и его участники устанавливаются; будут приняты меры реагирования
Текст: Номер один
Прокуратура Бурятии организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних по информации в социальных сетях «В 54-й школе Улан-Удэ отбирают деньги у младшеклассников».
Обстоятельства инцидента и его участники устанавливаются, сообщили в надзорном органе.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами системы профилактики, администрацией образовательного учреждения законодательства о предупреждении совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении них.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Из видео, распространенного в соцсетях видно, что старшеклассники издеваются над младшим школьником. ищем по школе. Ребенок плачет, а у него обыскивают рюкзак. Найдя деньги, которые родители дали ребенку на обед, подростки отпускают жертву. Прители злоумышленников хохочут.
Фото: "Весь Улан-Удэ"
Обстоятельства инцидента и его участники устанавливаются, сообщили в надзорном органе.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами системы профилактики, администрацией образовательного учреждения законодательства о предупреждении совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении них.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Из видео, распространенного в соцсетях видно, что старшеклассники издеваются над младшим школьником. ищем по школе. Ребенок плачет, а у него обыскивают рюкзак. Найдя деньги, которые родители дали ребенку на обед, подростки отпускают жертву. Прители злоумышленников хохочут.
Фото: "Весь Улан-Удэ"
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