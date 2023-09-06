Жительница Улан-Удэ покушалась на старшую сестру

В Улан-Удэ 3 сентября вечером в медицинское учреждение доставлена 50-летняя женщина с признаками криминального характера повреждения тела. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления задержана 36-летняя женщина, с которой потерпевшая вместе распивала спиртные напитки, а затем они поссорились. В ходе допроса задержанная дала подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ей предъявлено обвинение.По данным следствия, 3 сентября в течение дня обвиняемая вместе с сестрой распивала спиртные напитки у себя в квартире в 110-м микрорайоне Улан-Удэ. Позднее на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, которая переросла в потасовку. Высказывая угрозы убийством, родственница схватила со стола нож и нанесла несколько ударов им в грудную клетку и область живота потерпевшей. Она, обороняясь от нападок сестры, выбежала на лестничную клетку и попросила помощи у соседей.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.Фото: buryatia.sledcom.ru