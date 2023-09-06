В Бурятии ищут сборщика дикоросов

В Бурятии сотрудники республиканской поисково-спасательной службы выехали накануне в Джидинский район на поиск сборщика дикоросов, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По уточнённой информации, 36-летний мужчина потерялся 4 сентября в районе местности «Тулан», которая находится в 15 км от села Улзар и до настоящего времени не вернулся.О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.Телефоны БРПСС:г. Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55г. Гусиноозерск, Селенгинский район 8(30145) 43-736п. Кырен, Тункинский район 8 (30147) 41-153В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью Вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».Фото: "Номер один"