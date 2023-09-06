Общество 06.09.2023 в 15:41

В Бурятии сельчанка перевела мошенникам 2,5 млн рублей

Жительница Иволгинского района в надеялась получить высокую прибыль от инвестиций в неведомо куда  
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии сельчанка перевела мошенникам 2,5 млн рублей
В Бурятии в отдел полиции по Иволгинскому району обратилась 38-летняя местная жительница и рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Желая заработать, она перевела аферистам около 2,5 млн рублей, сообщили в республианском МВД.

Интернет-преступники позвонили сельчанке и предложили поучаствовать в инвестиционном проекте. Лже-специалисты обещали огромную прибыль при выполнении лишь единственного условия – вкладывания денег в его развитие. Причем, по их словам, чем большие суммы готова будет вкладывать клиентка, тем более высокий доход она получит.

На протяжении полутора недель женщина переводила злоумышленникам средства: как собственные сбережения, так и кредитные деньги. Потерпевшая увеличила лимит кредитной карты, оформила дополнительный займ и уговорила сделать то же самое родственницу. Общий ущерб составил около 2,5 млн рублей.

По ее словам, в личном кабинете скачанного по наводке мошенников приложения она видела, как вложенные средства, якобы, дают прибыль. Остановили гражданку очередные настоятельные требования собеседников о перечислении новых сумм. Заподозрив неладное, она обратилась в полицию.

Отметим, в беседе со следователем женщина так и не смогла объяснить, в какую деятельность она инвестировала деньги и на чем основывался проект. Будучи наслышанной об опасности разного рода мошенничеств, гражданка все же доверилась интернет-преступникам.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Фото: "Номр один"
Теги
преступность мошенники инвестиции

Все новости

В столице Бурятии возведут стелу «Трудовой доблести»
06.09.2023 в 15:55
В Бурятии сельчанка перевела мошенникам 2,5 млн рублей
06.09.2023 в 15:41
В Бурятии ищут сборщика дикоросов
06.09.2023 в 12:48
Жительница Улан-Удэ покушалась на старшую сестру
06.09.2023 в 12:27
В Улан-Удэ прокуратура проверяет информацию об отборе денег у малышей в школе № 54
06.09.2023 в 11:10
В Улан-Удэ ведется подключение домов к горячему водоснабжению
06.09.2023 в 10:11
В Улан-Удэ приставы добились выплаты миллионной задолженности по алиментам
06.09.2023 в 09:10
Форсаж по улан-удэнски
06.09.2023 в 09:00
Проверка долгов перед поездкой в другую страну
06.09.2023 в 09:00
В Бичуре появился дом-призрак
06.09.2023 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
В столице Бурятии возведут стелу «Трудовой доблести»
Игорь Шутенков рассказал о значении для Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести»
06.09.2023 в 15:55
В Бурятии ищут сборщика дикоросов
Мужчина пропал в Джидинском районе позавчера
06.09.2023 в 12:48
Жительница Улан-Удэ покушалась на старшую сестру
Родственница схватила со стола нож и нанесла несколько ударов потерпевшей, которая успела выскочить в подъезд
06.09.2023 в 12:27
В Улан-Удэ прокуратура проверяет информацию об отборе денег у малышей в школе № 54
Обстоятельства инцидента и его участники устанавливаются; будут приняты меры реагирования
06.09.2023 в 11:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru