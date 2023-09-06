В Бурятии сельчанка перевела мошенникам 2,5 млн рублей

В Бурятии в отдел полиции по Иволгинскому району обратилась 38-летняя местная жительница и рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Желая заработать, она перевела аферистам около 2,5 млн рублей, сообщили в республианском МВД.Интернет-преступники позвонили сельчанке и предложили поучаствовать в инвестиционном проекте. Лже-специалисты обещали огромную прибыль при выполнении лишь единственного условия – вкладывания денег в его развитие. Причем, по их словам, чем большие суммы готова будет вкладывать клиентка, тем более высокий доход она получит.На протяжении полутора недель женщина переводила злоумышленникам средства: как собственные сбережения, так и кредитные деньги. Потерпевшая увеличила лимит кредитной карты, оформила дополнительный займ и уговорила сделать то же самое родственницу. Общий ущерб составил около 2,5 млн рублей.По ее словам, в личном кабинете скачанного по наводке мошенников приложения она видела, как вложенные средства, якобы, дают прибыль. Остановили гражданку очередные настоятельные требования собеседников о перечислении новых сумм. Заподозрив неладное, она обратилась в полицию.Отметим, в беседе со следователем женщина так и не смогла объяснить, в какую деятельность она инвестировала деньги и на чем основывался проект. Будучи наслышанной об опасности разного рода мошенничеств, гражданка все же доверилась интернет-преступникам.Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).Фото: "Номр один"