В столице Бурятии возведут стелу «Трудовой доблести»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал республиканским СМИ одобрение президентом России Владимиром Путиным присвоения Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести».- От всей души поздравляю всех наших жителей с историческим событием. Что это значит для нас, улан-удэнцев? Во-первых, это дань памяти и уважения всем трудовым подвигам, которые совершили наши жители в годы Великой Отечественной войны. Это дорогого стоит. Во-вторых, звание «Город трудовой доблести» - это мощная идеологическая площадка, объединяющая все поколения горожан самых разных взглядов, вокруг которой мы будем обязательно проводить идеологическую работу. Мы с малых лет знаем, помним и будем воспитывать нашу молодежь тому, что Победа – это ежедневный труд всех горожан, заводчан, врачей, наших воинов. В этот труд вкладывалось все – жизнь, каждый день ради Победы, - сказал Игорь Шутенков.Также мэр сообщил, что следующим этапом ожидается возведение в городе памятной стелы.- Для города, для горожан мы должны «овеществить» это звание, построить в замечательном месте стелу «Трудовой доблести», где будем проводить наши мероприятия – 9 мая, 22 июня, другие памятные даты. В том числе дни рождения предприятий, которые ковали Победу, рождение продукций, например, самолетов и минометов, которые начали выпускать на наших заводах. Все это и есть дань памяти. Мы помним, что победили тогда, победим и сейчас. Ради этого и живем, - сказал Игорь Шутенков.С инициативой увековечить трудовой подвиг улан-удэнцев в годы Великой Отечественной войны к президенту России во время посещения им столицы Бурятии в марте этого года обратился профсоюз Улан-Удэнского авиазавода. Владимир Путин идею поддержал, после чего началась большая работа по оформлению документов. К ней подключились госархив Бурятии, ученые ИМБИТ СО РАН, которые в кратчайший срок представили необходимые исторические документы, свидетельствующие о трудовом подвиге улан-удэнцев в годы войны. После было издано постановление Народного Хурала о ходатайстве президенту РФ, направлено обращение главы Бурятии Алексея Цыденова в Российскую академию наук и президенту России. Уже в июне 2023 года было получено экспертное заключение РАН о наличии оснований для присвоения Улан-Удэ почетного звания РФ «Город трудовой доблести».Фото: "Номер один"