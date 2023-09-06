Общество 06.09.2023 в 16:53
Центр «Мой бизнес» приглашает на онлайн-тренинг «Техника продаж»
Анализ основных ошибок в построении отдела продаж и аудит отдела продаж
Текст: Номер один
Приглашаем на онлайн-тренинг на тему «Техника продаж». Обучение будет проводиться в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" для представителей малого и среднего бизнеса Бурятии, а также для всех, кто интересуется началом ведения предпринимательской деятельности.
В программе тренинга: 1. Анализ основных ошибок в построении отдела продаж. 2. Аудит отдела продаж - совместный разбор текущей ситуации проектов. 3. Финансовая цель, декомпозиция плана продаж. 4. Система контроля, мониторинг. 5. Ресурсы автоматизации. 6. Операционка, регламенты, инструменты. 7. Система мотивации. 8. Рекрутинг, обучение, мотивация, увольнение. 9. Регулярный менеджмент в отделе продаж.
Приглашённый спикер — Татьяна Максимова (г. Липецк) — Основатель и директор группы образовательных организаций «Бизнес-Развитие», амбассадор центра «Мой бизнес» г. Липецк, Омбудсмен в сфере образования при президентском уполномоченном по защите прав предпринимателей Липецкой области, Член Совета и Правления ТПП Липецкой области, сертифицированный эксперт WorldSkills Россия в компетенции «Предпринимательство», социальный предприниматель, бизнес-тренер, тьютор развития эмоционального интеллекта EACEIP, фасилитатор, сертифицированный тренер по программам в сфере развития малого и среднего бизнеса Министерства экономического развития РФ, спикер бизнес и образовательных конференций.
Опыт работы бизнес-тренером более 17 лет. За последние 10 лет провела более 680 образовательных программ в 17 регионах страны. По окончании мероприятия все участники получат сертификаты в электронном виде. Тренинг состоится 14 сентября. Регистрация по ссылке: https://msp03.ru/calendar-events/onlayn-trening-na-temu-tekhnika-prodazh_15236/ Организатором проведения мероприятия - центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ.
Возрастное ограничение 14+
Фото: msp03.ru
В программе тренинга: 1. Анализ основных ошибок в построении отдела продаж. 2. Аудит отдела продаж - совместный разбор текущей ситуации проектов. 3. Финансовая цель, декомпозиция плана продаж. 4. Система контроля, мониторинг. 5. Ресурсы автоматизации. 6. Операционка, регламенты, инструменты. 7. Система мотивации. 8. Рекрутинг, обучение, мотивация, увольнение. 9. Регулярный менеджмент в отделе продаж.
Приглашённый спикер — Татьяна Максимова (г. Липецк) — Основатель и директор группы образовательных организаций «Бизнес-Развитие», амбассадор центра «Мой бизнес» г. Липецк, Омбудсмен в сфере образования при президентском уполномоченном по защите прав предпринимателей Липецкой области, Член Совета и Правления ТПП Липецкой области, сертифицированный эксперт WorldSkills Россия в компетенции «Предпринимательство», социальный предприниматель, бизнес-тренер, тьютор развития эмоционального интеллекта EACEIP, фасилитатор, сертифицированный тренер по программам в сфере развития малого и среднего бизнеса Министерства экономического развития РФ, спикер бизнес и образовательных конференций.
Опыт работы бизнес-тренером более 17 лет. За последние 10 лет провела более 680 образовательных программ в 17 регионах страны. По окончании мероприятия все участники получат сертификаты в электронном виде. Тренинг состоится 14 сентября. Регистрация по ссылке: https://msp03.ru/calendar-events/onlayn-trening-na-temu-tekhnika-prodazh_15236/ Организатором проведения мероприятия - центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ.
Возрастное ограничение 14+
Фото: msp03.ru
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