Общество 06.09.2023 в 16:53

Центр «Мой бизнес» приглашает на онлайн-тренинг «Техника продаж»

Анализ основных ошибок в построении отдела продаж и аудит отдела продаж
A- A+
Текст: Номер один
Центр «Мой бизнес» приглашает на онлайн-тренинг «Техника продаж»
Приглашаем на онлайн-тренинг на тему «Техника продаж». Обучение будет проводиться в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" для представителей малого и среднего бизнеса Бурятии, а также для всех, кто интересуется началом ведения предпринимательской деятельности.

В программе тренинга: 1. Анализ основных ошибок в построении отдела продаж. 2. Аудит отдела продаж - совместный разбор текущей ситуации проектов. 3. Финансовая цель, декомпозиция плана продаж. 4. Система контроля, мониторинг. 5. Ресурсы автоматизации. 6. Операционка, регламенты, инструменты. 7. Система мотивации. 8. Рекрутинг, обучение, мотивация, увольнение. 9. Регулярный менеджмент в отделе продаж.

Приглашённый спикер — Татьяна Максимова (г. Липецк) — Основатель и директор группы образовательных организаций «Бизнес-Развитие», амбассадор центра «Мой бизнес» г. Липецк, Омбудсмен в сфере образования при президентском уполномоченном по защите прав предпринимателей Липецкой области, Член Совета и Правления ТПП Липецкой области, сертифицированный эксперт WorldSkills Россия в компетенции «Предпринимательство», социальный предприниматель, бизнес-тренер, тьютор развития эмоционального интеллекта EACEIP, фасилитатор, сертифицированный тренер по программам в сфере развития малого и среднего бизнеса Министерства экономического развития РФ, спикер бизнес и образовательных конференций.

Опыт работы бизнес-тренером более 17 лет. За последние 10 лет провела более 680 образовательных программ в 17 регионах страны. По окончании мероприятия все участники получат сертификаты в электронном виде. Тренинг состоится 14 сентября. Регистрация по ссылке: https://msp03.ru/calendar-events/onlayn-trening-na-temu-tekhnika-prodazh_15236/ Организатором проведения мероприятия - центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ.

Возрастное ограничение 14+

Фото: msp03.ru
Теги
продажи тренинг мой бизнес

Все новости

В Бурятии дальнобойщик стал жертвой бомжа
06.09.2023 в 17:51
Центр «Мой бизнес» приглашает на онлайн-тренинг «Техника продаж»
06.09.2023 в 16:53
В столице Бурятии возведут стелу «Трудовой доблести»
06.09.2023 в 15:55
В Бурятии сельчанка перевела мошенникам 2,5 млн рублей
06.09.2023 в 15:41
В Бурятии ищут сборщика дикоросов
06.09.2023 в 12:48
Жительница Улан-Удэ покушалась на старшую сестру
06.09.2023 в 12:27
В Улан-Удэ прокуратура проверяет информацию о вымогательстве денег у малышей в школе № 54
06.09.2023 в 11:10
В Улан-Удэ ведется подключение домов к горячему водоснабжению
06.09.2023 в 10:11
В Улан-Удэ приставы добились выплаты миллионной задолженности по алиментам
06.09.2023 в 09:10
Форсаж по улан-удэнски
06.09.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
В Бурятии дальнобойщик стал жертвой бомжа
Они вместе выпивали в кафе, а затем бродяга обокрал шофера

06.09.2023 в 17:51
В столице Бурятии возведут стелу «Трудовой доблести»
Игорь Шутенков рассказал о значении для Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести»
06.09.2023 в 15:55
В Бурятии сельчанка перевела мошенникам 2,5 млн рублей
Жительница Иволгинского района в надеялась получить высокую прибыль от инвестиций в неведомо куда  
06.09.2023 в 15:41
В Бурятии ищут сборщика дикоросов
Мужчина пропал в Джидинском районе позавчера
06.09.2023 в 12:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru