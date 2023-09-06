Общество 06.09.2023 в 17:51

В Бурятии дальнобойщик стал жертвой бомжа

Они вместе выпивали в кафе, а затем бродяга обокрал шофера

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Текст: Номер один
В Бурятии дальнобойщик стал жертвой бомжа
В Бурятии отдел полиции МВД России по Мухоршибирскому району позвонил 61-летний водитель фрилайнера и рассказал о совершении в отношении него имущественных преступлений. Полицейские приступили к установлению обстоятельств, сообщили в республиканском МВД.

Выяснилось, что накануне вечером он остановился на ночлег на автостоянке рядом с кафе в селе Никольск. В заведении общепита водитель познакомился с одним из посетителей и вместе с ним стал употреблять алкоголь, а после позвал с собой в кабину большегруза.

Собутыльник, воспользовавшись тем, что водитель еле стоит на ногах, на крыльце кафе похитил из кармана его шорт кошелек с 7 тыс рублей и банковскими картами. Затем, проводив и усадив компаньона в машину, совершил кражу из салона сумки с одеждой, ботинок и сотового телефона общей стоимостью 34 тыс рублей.

Вернувшись в заведение, он расплачивался уже картой собутыльника. Более того, в течение дня подозреваемый побывал в нескольких кафе района и даже в столице Бурятии, где также оплатил покупку чужим платежным средством.

Полицейскими 53-летний злоумышленник установлен и задержан. Им оказался гражданин без определенного места жительства, в октябре прошлого года освободившийся из мест лишения свободы. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления.

Похищенные вещи, гаджет и часть наличных средств у него изъяты сотрудниками полиции. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается.

Фото: unsplash.com
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преступность кража задержание

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