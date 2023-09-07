Общество 07.09.2023 в 09:48
В Улан-Удэ за ночь выпала половина месячной нормы осадков
Коммунальщики откачали почти 5 тысяч кубов воды с улиц
Текст: Евгения Гармаева
За ночь откачали почти 5 тысяч кубов дождевой воды. После обычного дождя в среднем за сутки откачивают в пять раз меньше, сообщили в Комбинате по благоустройству.
Сейчас лужи откачивают на улицах Куйбышева, Н. Петрова, Жердева, Ключевской, на заезде в мкрн Радужный, на перекрестке улиц Ленина - Советская, Набережная - Смолина.
«Этой ночью в столице Бурятии выпала почти половина месячной нормы осадков. Специалисты заранее установили мотопомпы для откачки воды из накопительных емкостей, куда она уходит из ливневок. С 24:00 на откачку луж выехала вакуумно-подметальная машина. С 3:00 на дороги вышли 8 вакуумных машин»,- рассказали в администрации города.
Отметим, оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.
Фото: Администрация Улан-Удэ