В Улан-Удэ за ночь выпала половина месячной нормы осадков

За ночь откачали почти 5 тысяч кубов дождевой воды. После обычного дождя в среднем за сутки откачивают в пять раз меньше, сообщили в Комбинате по благоустройству.

«Этой ночью в столице Бурятии выпала почти половина месячной нормы осадков. Специалисты заранее установили мотопомпы для откачки воды из накопительных емкостей, куда она уходит из ливневок. С 24:00 на откачку луж выехала вакуумно-подметальная машина. С 3:00 на дороги вышли 8 вакуумных машин», - рассказали в администрации города.

Сейчас лужи откачивают на улицах Куйбышева, Н. Петрова, Жердева, Ключевской, на заезде в мкрн Радужный, на перекрестке улиц Ленина - Советская, Набережная - Смолина.

Отметим, оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.



Фото: Администрация Улан-Удэ