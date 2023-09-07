Общество 07.09.2023 в 09:48

В Улан-Удэ за ночь выпала половина месячной нормы осадков

Коммунальщики откачали почти 5 тысяч кубов воды с улиц
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ за ночь выпала половина месячной нормы осадков

За ночь откачали почти 5 тысяч кубов дождевой воды. После обычного дождя в среднем за сутки откачивают в пять раз меньше, сообщили в Комбинате по благоустройству.

«Этой ночью в столице Бурятии выпала почти половина месячной нормы осадков. Специалисты заранее установили мотопомпы для откачки воды из накопительных емкостей, куда она уходит из ливневок. С 24:00 на откачку луж выехала вакуумно-подметальная машина. С 3:00 на дороги вышли 8 вакуумных машин»,

- рассказали в администрации города.
Сейчас лужи откачивают на улицах Куйбышева, Н. Петрова, Жердева, Ключевской, на заезде в мкрн Радужный, на перекрестке улиц Ленина - Советская, Набережная - Смолина.

Отметим, оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.

Фото: Администрация Улан-Удэ

Теги
улан-удэ дождь осадки

Все новости

В Улан-Удэ растет муниципальный автопарк
07.09.2023 в 11:13
В Улан-Удэ рядом со школой водитель сбил 13-летнего мальчика
07.09.2023 в 10:59
В Бурятии водитель «Киа Бонго» погиб, совершив лобовое столкновение с грузовиком
07.09.2023 в 10:29
В Улан-Удэ 90-летняя жительница передала 300 тысяч рублей на СВО
07.09.2023 в 10:26
Бурятия запасается луком из Казахстана
07.09.2023 в 10:11
В Бурятии простятся с 23-летним военным, погибшим в Украине
07.09.2023 в 10:08
В Улан-Удэ за ночь выпала половина месячной нормы осадков
07.09.2023 в 09:48
В Улан-Удэ пропал 16-летний подросток
07.09.2023 в 09:36
В Улан-Удэ вручили премии имени Исая Калашникова
07.09.2023 в 09:21
Условия продления испытательного срока для работника
07.09.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ растет муниципальный автопарк
В городе уже 138 новых автобусов, закупаются еще 26 «ГАЗелей»
07.09.2023 в 11:13
В Бурятии водитель «Киа Бонго» погиб, совершив лобовое столкновение с грузовиком
Трагический инцидент произшел на автотрассе  Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан
07.09.2023 в 10:29
В Улан-Удэ 90-летняя жительница передала 300 тысяч рублей на СВО
Надежда Васильевна: «Переживаю за ребят на передовой»
07.09.2023 в 10:26
Бурятия запасается луком из Казахстана
Проконтролированы первые партии витаминной продукции из этой страны
07.09.2023 в 10:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru