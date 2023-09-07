Общество 07.09.2023 в 10:26
В Улан-Удэ 90-летняя жительница передала 300 тысяч рублей на СВО
Надежда Васильевна: «Переживаю за ребят на передовой»
Текст: Номер один
В местных соцсетях распространили видеоролик с 90-летней жительницей столицы Бурятии. Пожилая женщина передала 300 тысяч рублей военным на СВО, сообщают в бурятском отделении Народного фронта.
Надежда Васильевна несмотря на почтенный возраст, жизнерадостна и активна. Улан-удэнка решила оказать помощь военнослужащим в августе и перечислила денежные средства в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для Победы!»
«Смотрю новости, переживаю за ребят на передовой. Понимаю, что нужна помощь каждого и вклад народный в общее для страны дело»,- поделилась женщина с общественниками.
Фото: скриншот из видео