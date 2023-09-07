В центре Улан-Удэ раскрыто убийство в гостинице

В одной из гостиниц в центре Улан-Удэ сработала кнопка экстренного вызова. Прибывшему на место происшествия наряду вневедомственной охраны Росгвардии администратор рассказала о шуме и звуках борьбы в одном из номеров отеля.Росгвардейцы на месте происшествия обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, в номере же задержали второго мужчину, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В ходе опроса установлено, что при распитии спиртных напитков между задержанным и потерпевшим произошел конфликт, перешедший в драку. И злоумышленник нанес удар ножом своему недавнему знакомому в область туловища, а когда понял, что последний перестал подавать признаки жизни, испугался и стал оказывать помощь.Прибывшие медицинские работники констатировали смерть пострадавшего. Задержанный, 38-летний уроженец соседнего региона, передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и установления обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.Фото: Росгвардия