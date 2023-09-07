Общество 07.09.2023 в 12:36

В Бурятии два человека погибли в ДТП

Смертельные травмы получили 60-летние водитель и пассажирка
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Текст: Номер один
В Бурятии два человека погибли в ДТП
Два человека погибли накнуне в ДТП в Бичурском районе. В 10:00 часов в  60-летний мужчина управлял автомобилем УАЗ-469.  В селе Елань по ул.Школьная он  не справился с управлением и съехал с дороги, сообщили в республиканской ГИБДД.

Машина опрокинулась. В результате ДТП  сам водитель и пассажир (женщина 1963 г.р.) получили смертельные травмы, скончавшись на месте происшествия.

Фото: ГИБДД
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