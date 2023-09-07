В Бурятии два человека погибли в ДТП

Два человека погибли накнуне в ДТП в Бичурском районе. В 10:00 часов в 60-летний мужчина управлял автомобилем УАЗ-469. В селе Елань по ул.Школьная он не справился с управлением и съехал с дороги, сообщили в республиканской ГИБДД.Машина опрокинулась. В результате ДТП сам водитель и пассажир (женщина 1963 г.р.) получили смертельные травмы, скончавшись на месте происшествия.Фото: ГИБДД