В Улан-Удэ жестоко изувеченный кот сам пришел к волонтерам

В улан-удэнском благотворительном фонде «Собака счастья» рассказали о вопиющем случае. Под их кураторство попал больной кот, над которым явно успели поиздеваться неизвестные.

«Как можно превратить кота в это? Сегодня кот пришел к Стелле прямо на работу! Своими ногами. И явно из последних сил. Пришел и упал на пороге. По его состоянию сразу было понятно, что все плохо. Мы часто такое видим, и, конечно же, бедолагу срочно доставили в клинику. Знаете, чего мы не ожидали никак? - Выбритого живота и лап! Этого кота уже пытались лечить! Но кто мог выписать ему такое "лечение"? Что за изверг так издевался над ним?»

- недоумевают активисты.



Выяснилось, что у животного больная печень, поджелудочная, мочевой пузырь не опорожняется по неизвестным пока причинам, рана на лапе и самое дикое - гниющие ожоги во рту.

«Ожоги и характерные следы на шерсти говорят о том, что ему в рот вливали препарат для печени, который должен подаваться внутривенно!»

- отметили они.



Как считают в фонде, в таком беспомощном состоянии кот не мог самостоятельно сбежать. Следовательно, его выбросили умирать на улицу. Теперь за его жизнь борются ветеринары. Кота назвали Лаваш.

Для того, чтобы помочь Лавашу, любой желающий может воспользоваться реквизитами фонда.

МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.

Система быстрых платежей: 89025310108

Счёт Тинькофф: 2200700129906078

Яндекс деньги: 4100116878904434

*Скопировать номера можно по ссылке в профиле



Расчётный счёт: 40701810809160000010

ИНН: 0326591662

Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048142604

*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья».





Фото: "Собака счастья"