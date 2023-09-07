В Бурятии бухгалтера сельской администрации обвиняют в том, что она годами завышала свою зарплату

В Баунтовском районе перед судом предстанет экс-бухгалтер. Ее обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в 2020-2021 годах жительница занимала должность бухгалтера одного из сельских поселений района и похитила из бюджета села 234, 528 рублей. Она переплачивала сама себе заработную плату.

«Кроме того, фигурант уголовного дела обманным путем похитила денежные средства, незаконно перечислив себе материальную помощь в размере 6 311 рублей, а также оплатила из бюджета поселения счета за услуги мобильной связи и домашнего интернета на сумму 27 800 рублей. Уже после увольнения из администрации поселения П. незаконно похитила из бюджета 120 000 рублей за компенсацию расходов, якобы за переезд на постоянное место жительства из районов крайнего севера и приравненных к ним местностям, хотя фактически переезд подсудимая осуществляла на своем транспорте и к услугам сторонних лиц не прибегала»

- отметили в Баунтовском районном суде.



Судебное заседание состоится 18 сентября текущего года.





Фото: Номер один