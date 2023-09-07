Общество 07.09.2023 в 13:45

В Улан-Удэ объявили дату начала отопительного сезона

Соответствующее распоряжение подписал мэр города
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ объявили дату начала отопительного сезона

В столице Бурятии 14 сентября стартует отопительный сезон. До его начала руководители городских предприятий, организаций и учреждений, являющихся потребителями тепловой энергии, должны подготовить объекты к началу отопительного сезона, сообщили в Комитете городского хозяйства. Распоряжение подписал мэр города Игорь Шутенков.

«ПАО «ТГК-14», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Улан-Удэстальмост», ООО «Строительная индустрия», ООО «Тепловые энергетические системы» и другие должны обеспечить готовность ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, своих котельных и тепловых сетей к запуску, а также заполнение и подключение систем теплопотребления и всех потребителей»,

 - сказал заммэра – председатель Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ Сергей Гашев.
Организации и предприятия, осуществляющие управление городским жилищным фондом, а также ТСЖ должны подготовить внутридомовые сети с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному сезону. Запуск потребителей будет осуществляться в течение 10 дней для равномерной подачи тепла и регулировки гидравлического режима.



Фото: Номер один

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