В Улан-Удэ объявили дату начала отопительного сезона

В столице Бурятии 14 сентября стартует отопительный сезон. До его начала руководители городских предприятий, организаций и учреждений, являющихся потребителями тепловой энергии, должны подготовить объекты к началу отопительного сезона, сообщили в Комитете городского хозяйства. Распоряжение подписал мэр города Игорь Шутенков.

«ПАО «ТГК-14», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Улан-Удэстальмост», ООО «Строительная индустрия», ООО «Тепловые энергетические системы» и другие должны обеспечить готовность ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, своих котельных и тепловых сетей к запуску, а также заполнение и подключение систем теплопотребления и всех потребителей»,

- сказал заммэра – председатель Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ Сергей Гашев.



Организации и предприятия, осуществляющие управление городским жилищным фондом, а также ТСЖ должны подготовить внутридомовые сети с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному сезону.

Запуск потребителей будет осуществляться в течение 10 дней для равномерной подачи тепла и регулировки гидравлического режима.





Фото: Номер один