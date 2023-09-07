В Улан-Удэ 6 из 10 жителей считают себя перфекционистами в работе

Сервис по поиску работы SuperJob с 1 августа по 5 сентября провел исследование по вопросу перфекционизма в работе среди улан-удэнцев. В опросе приняли участие экономически активные горожане, имеющие опыт работы, и представители компаний из столицы Бурятии.

Отвечая на вопрос о трудовом перфекционизме, только 19% нанимателей назвали эту черту характера необходимой для работы в их компании, 63% отметили, что постоянно стремится к совершенству необязательно.

В то же время 59% жителей Улан-Удэ назвали себя перфекционистами в работе. Впрочем, чем старше респонденты, тем реже они замечают за собой подобную черту: 64% среди респондентов моложе 34 лет и 53% среди опрошенных старше 45 лет.

С ростом уровня дохода ситуация обратная: чем выше зарплата, тем чаще горожане наблюдают у себя стремление к идеальному выполнению задач — 55% среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. в месяц и 63% среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. Женщины стремятся к совершенству больше мужчин (62 и 56% соответственно).

16% жителей Улан-Удэ не считают себя перфекционистами в работе. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных стремление к идеалу в работе отмечают у себя HR-менеджеры (76%), врачи (75%) и специалисты по закупкам (72%). Меньше всего рабочий перфекционизм свойственен операторам кол-центров (43%) и продавцам (45%).







Фото: Номер один



