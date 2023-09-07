Общество 07.09.2023 в 14:21

В Улан-Удэ 6 из 10 жителей считают себя перфекционистами в работе

Согласно опросу, женщины стремятся к совершенству больше мужчин
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ 6 из 10 жителей считают себя перфекционистами в работе

Сервис по поиску работы SuperJob с 1 августа по 5 сентября провел исследование по вопросу перфекционизма в работе среди улан-удэнцев. В опросе приняли участие экономически активные горожане, имеющие опыт работы, и представители компаний из столицы Бурятии.

 Отвечая на вопрос о трудовом перфекционизме, только 19% нанимателей назвали эту черту характера необходимой для работы в их компании, 63% отметили, что постоянно стремится к совершенству необязательно.

В то же время 59% жителей Улан-Удэ назвали себя перфекционистами в работе. Впрочем, чем старше респонденты, тем реже они замечают за собой подобную черту: 64% среди респондентов моложе 34 лет и 53% среди опрошенных старше 45 лет.

 С ростом уровня дохода ситуация обратная: чем выше зарплата, тем чаще горожане наблюдают у себя стремление к идеальному выполнению задач — 55% среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. в месяц и 63% среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. Женщины стремятся к совершенству больше мужчин (62 и 56% соответственно).

16% жителей Улан-Удэ не считают себя перфекционистами в работе. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных стремление к идеалу в работе отмечают у себя HR-менеджеры (76%), врачи (75%) и специалисты по закупкам (72%). Меньше всего рабочий перфекционизм свойственен операторам кол-центров (43%) и продавцам (45%).



Фото: Номер один

Теги
опрос горожане

Все новости

Районным больницам Бурятии передали 12 новых карет «скорой помощи»
07.09.2023 в 15:53
В районе Бурятии открылась библиотека равных возможностей
07.09.2023 в 15:42
В районе Бурятии во время субботника жители убрали большую свалку
07.09.2023 в 15:04
В Бурятии пропала 16-летняя девушка
07.09.2023 в 14:42
В Улан-Удэ 6 из 10 жителей считают себя перфекционистами в работе
07.09.2023 в 14:21
Региональное отделение ЛДПР Республики Бурятия не живет от выборов до выборов
07.09.2023 в 13:56
В Улан-Удэ объявили дату начала отопительного сезона
07.09.2023 в 13:45
В Бурятии бухгалтера сельской администрации обвиняют в том, что она годами завышала свою зарплату
07.09.2023 в 13:33
В Улан-Удэ жестоко изувеченный кот сам пришел к волонтерам
07.09.2023 в 13:08
В Бурятии два человека погибли в ДТП
07.09.2023 в 12:36
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
Районным больницам Бурятии передали 12 новых карет «скорой помощи»
В этом году медицинским организациям передали уже 100 машин
07.09.2023 в 15:53
В районе Бурятии во время субботника жители убрали большую свалку
С места вывезли более 170 мешков строительного и бытового мусора
07.09.2023 в 15:04
В Улан-Удэ объявили дату начала отопительного сезона
Соответствующее распоряжение подписал мэр города
07.09.2023 в 13:45
В Бурятии бухгалтера сельской администрации обвиняют в том, что она годами завышала свою зарплату
Таким образом жительница могла украсть 234 тысячи рублей
07.09.2023 в 13:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru