В районе Бурятии во время субботника жители убрали большую свалку

В окрестностях Усть-Баргузина провели общепоселковый субботник. В нем приняли участие местные жители, а также сотрудники Усть-Баргузинского лесничества и мехлесхоза.

Свалка располагалась на территории 200 квадратных метров. Оттуда вывезли более 170 мешков бытового и строительного мусора, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«Откуда берется в лесу мусор? Когда мы участвуем в акциях по очистке леса, то иногда сталкиваемся с неожиданными вещами. Помимо гор пластиковых бутылок и жестяной тары, мы видим старую одежду, обувь и даже мебель. Человек уверен, если он выбросит мусор, то за это ничего не будет, но это далеко не так. Сотрудники лесной охраны регулярно патрулируют леса, следя за тем, чтобы граждане соблюдали не только пожарную, но и санитарную безопасность. Спасибо местным жителям, которые участвуют в акциях и помогают нам заботиться о прекрасных лесах нашей республики»,

– поделился главный лесничий Александр Давыдов.



Фото: РАЛХ