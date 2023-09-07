Районным больницам Бурятии передали 12 новых карет «скорой помощи»

По районам республики распределили еще 12 новых карет «скорой». Об этом сообщил в соцсетях глава региона Алексей Цыденов.

«Сегодня по-настоящему приятное событие – передал ключи от 12 новых машин скорой помощи районным больницам. Машины поставляются полностью за счет федерального бюджета и по прямому поручению Президента России. Владимир Владимирович в рамках своего послания сказал, что необходимо обеспечить доступность и качество медицины везде, в том числе и на селе»,

- сообщил он.



Машины оснащены всем необходимым современным оборудованием, отличаются высокой проходимостью.

