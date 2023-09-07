Общество 07.09.2023 в 15:53

Районным больницам Бурятии передали 12 новых карет «скорой помощи»

В этом году медицинским организациям передали уже 100 машин
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Текст: Евгения Гармаева
Районным больницам Бурятии передали 12 новых карет «скорой помощи»

По районам республики распределили еще 12 новых карет «скорой». Об этом сообщил в соцсетях глава региона Алексей Цыденов.

«Сегодня по-настоящему приятное событие – передал ключи от 12 новых машин скорой помощи районным больницам. Машины поставляются полностью за счет федерального бюджета и по прямому поручению Президента России. Владимир Владимирович в рамках своего послания сказал, что необходимо обеспечить доступность и качество медицины везде, в том числе и на селе», 

- сообщил он.
Машины оснащены всем необходимым современным оборудованием, отличаются высокой проходимостью.

«В этом году уже 100 санитарных машин передали медицинским организациям. Продолжаем повышать качество и доступность медицины», 

- отметил глава.



Фото: Номер один

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больница скорая помощь

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