Общество 07.09.2023 в 16:45
В Улан-Удэ в автобусах запустят аудиогиды с историями о жизни города
Они будут размещены в новых «Волгабасах»
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня Главе Бурятии Алексею Цыденову и мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову анонсировали аудиогиды с историями о городе от лица самих улан-удэнцев – артистов, общественников, художников и многих других.
Аудиогиды создали в рамках социокультурного проекта «САЙНУУ!». И можно будет прослушать с 15 сентября по QR-кодам. Они будут размещены в новых автобусах «Волгабас».