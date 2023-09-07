В Улан-Удэ в автобусах запустят аудиогиды с историями о жизни города

Сегодня Главе Бурятии Алексею Цыденову и мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову анонсировали аудиогиды с историями о городе от лица самих улан-удэнцев – артистов, общественников, художников и многих других.

Аудиогиды создали в рамках социокультурного проекта «САЙНУУ!». И можно будет прослушать с 15 сентября по QR-кодам. Они будут размещены в новых автобусах «Волгабас».



