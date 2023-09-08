В Бурятии обладателями «Дальневосточного гектара» стали более 3 тысяч человек

С 1 июля 2019 года по 1 сентября 2023 года в Бурятии заключено 3077 договоров безвозмездного пользования «дальневосточным гектаром», сообщили в пресс-службе правительства республики. Общая площадь предоставленных земельных участков в рамках этого механизма составила 3559 га.Программа «Дальневосточный гектар» является одним из государственных преференций, направленных на социально-экономический подъём Дальнего Востока. Принятый в мае 2016 года закон о дальневосточном гектаре является одним из механизмов национального приоритета страны на XXI век, подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков:— Это не фигура речи. Мы, как страна, занимались этой работой почти 500 лет. Но новая жизнь, новое дыхание Дальнего Востока в современных условиях, действительно, это новая политика опережающего развития, где Дальний Восток должен обгонять Россию в целом, была сфокусирована и принята президентом, и по его поручению правительством, 10 лет назад. Мы запустили новые механизмы. Например, знаменитый, уже ставший во всем мире известным, Дальневосточный гектар, которым воспользовались в округе более 100 тысяч человек.В Бурятии на 1 сентября 2023 года 1407 получателей «дальневосточного гектара» уже определились с видом разрешенного использования. Землю берут для строительства жилья (42%), для сельхозпроизводства (48%), для реализации туристических и предпринимательских проектов (10%). На сегодня ведется освоение 109 земельных участков, из которых 60% под сельхозиспользование, 35 % — под строительство жилья, 5% — под иные виды деятельности. В досрочную собственность оформлено 25 земельных участков площадью 6,8 га.Также в рамках распоряжения президента РФ началась выдача «дальневосточного гектара» участникам специальной военной операции. В частности, земельный участок выдан участнику СВО в Тарбагатайском районе под строительство жилья.Заявление на предоставление земельного участка можно подать через федеральную информационную систему надальнийвосток.рф, многофункциональные центры, органы Росреестра. Также граждане вправе подать заявление и прилагаемые документы в бумажном виде лично или по почте в уполномоченный на предоставление земельных участков орган.Фото: пресс-служба правительства Бурятии