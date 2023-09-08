В Бурятии прокуратура заставила главу района заняться опасной дорогой

Прокуратура Окинского района проверила безопасность участка дороги местного значения "Орлик - Саяны - Хужир".Установлено, что местное самоуправление ненадлежащим образом исполняло обязанности по содержанию автомобильной трассы. После осадков поверхность грунтовой дороги деформировалась, там образовались просадки, на отдельные участки проезжей части осыпались крупные камни, затруднявшие движение автомобилей.В связи этим прокурор района внес представление главе муниципального образования «Окинский район», после чего на участке сразу провели грейдерование и уплотнение грунта дороги.