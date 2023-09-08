Общество 08.09.2023 в 09:22

Инспектора ветеринарии шокировала ситуация с собаками в Кабанском районе Бурятии

Сельчане массово отпускают своих животных на самовыгул и выкидывают щенков
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Текст: Константин Воронов
Инспектора ветеринарии шокировала ситуация с собаками в Кабанском районе Бурятии
В Управление ветеринарии Бурятии поступила жалоба на агрессивную собаку на улице Совхозная в селе Кабанск. Для проверки сообщения уже на следующий день в район выехал ветеринарный инспектор Алена Рогова. Она обследовала 4 населенных пункта района, в каждом из которых обнаружила безнадзорных собак. 28 свободно бегающих животных она насчитала в Кабанске, 18 - в Каменске, 43 - в Бабушкине и 10 - в Селенгинске.

«Визуально большинство собак выглядят ухоженно, многие из них породистые или их помесь. Из этого можно сделать вывод, что собаки владельческие и находятся на самовыгуле. На рынке были обнаружены выброшенные щенки, на лицо безответственное отношение жителей к животным. Профилактическая работа с населением проводится плохо, люди не понимают, что собака должна сидеть дома, а не бегать по улицам. Рейды в данных поселениях проводятся редко, 1-2 раза в год, все они инициированы районом» - рассказала по итогам проверки инспектор Управления ветеринарии РБ Алена Рогова.
 
Как отметили в ведомстве, главы всех четырех поселений наделены полномочиями составлять протоколы за самовыгул и нападения собак, а также отсутствие у животных регистрации. Тем не менее, протоколы составляются лишь по фактам укусов, тогда как упор необходимо делать на профилактику нападений, то есть, не допускать самовыгул животных.
 
«С начала года в Кабанском районе в медицинские учреждения с укусами обратилось 83 человека, протоколы же составили лишь в 11 случаях. По данному факту предостережения были выданы всем главам поселений, кроме главы Селенгинска, которому предостережение вручили еще в начале года. Стоит отметить, что в данном поселении зафиксировано меньше всего безнадзорных собак – около 10», - сообщили в Управлении ветеринарии.
 
Через три месяца инспектор Управления ветеринарии вновь посетит поселения Кабанского района, чтобы проверить, как изменилась там ситуация после выдачи предостережения.

Фото: Управление ветеринарии РБ
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