В Улан-Удэ построят новый медицинский институт

7 сентября в Улан-Удэ прошло заседание Совета старейшин, Консультативного совета женщин, Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и Совета национальностей. Встречу возглавил глава Бурятии Алексей Цыденов. Участники обсудили насущные вопросы, волнующие жителей республики.В частности, Совет старейшин поднял вопрос дефицита врачей в республике и вопрос развития Центра восточной медицины.- У нас хорошие руководители. Вот, например, главный врач БСМП находится на СВО, сейчас вот приезжал на побывку. Такой хороший главный врач! И вот то, что касается БСМП, за 2022 год 39 врачей, большинство хирургов, уволилось из БСМП. Как мы будем спасать людей? Я понимаю, что у вас нелегкая работа, но прошу вас вернуться к этому вопросу как никогда. И вот что касается Центра восточной медицины, это визитная карточка нашей республики. Нам нужно как никогда сделать его «как в сказке», - сказал зампред Совета старейшин Вячеслав Подлеснов.Глава Бурятии согласился с замечаниями. Он отметил, проблема есть, причем вопрос дефицита врачей стоит по всей стране. И в этом направлении правительство Бурятии ведет активную работу. Это касается и увеличения целевого набора на обучение в медицинские вузы.- Но это не системные меры, основная причина – это ЕГЭ. Чтобы пойти обучаться на врача, нужно сдать биологию и химию. А система ЕГЭ построена таким образом, что если ты, например, выбрал профильными биологию и химию, то ты уже не выбрал историю или другие предметы. И если ты биологию и химию не сдал и не поступил в медицинский вуз, то и ни в какой другой вуз ты уже не поступишь. Именно эта система ЕГЭ крайне «отсекательная». Сейчас мы этот вопрос поднимаем на федеральном уровне, - отметил Алексей Цыденов.Также он подчеркнул, что в рамках мастер-плана предусмотрено строительство межвузовского кампуса. Основной акцент здесь будет сделан на строительство нового медицинского института в республике. Помимо этого, врачей в районах будут обеспечивать служебным жильем.- Мы будем готовить врачей больше, лучше, и не только своих, но приезжих, с тем, чтобы они здесь оставались. Мы предусмотрели финансирование, получили по президентской дальневосточной субсидии на следующий год деньги. Со следующего года мы начинаем покупать служебное жилье в районах для врачей и учителей. Мы стараемся акцентировать внимание, чтобы минимизировать дефицит врачей, - сказал Алексей Цыденов.Что касается Центра восточной медицины, то в рамках мастер-плана в Улан-Удэ построят новый корпус, который будет больше и комфортнее прежнего.- Мы погрузили в мастер-план отдельной строкой, и нам уже выделили деньги на проектирование нового корпуса Центра восточной медицины. Мы спроектируем и начинаем строить новый корпус, больше чем существующий. То есть, мы уже приступили к работе, - отметил глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии