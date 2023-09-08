Общество 08.09.2023 в 10:32

В Бурятии временно закроют один из железнодорожных переездов

Всем проезжающим Кабанский район нужно учесть время на объезд
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии временно закроют один из железнодорожных переездов
С 8 по 9 сентября на железнодорожных путях в поселке Селенгинск Кабанского района будет проходить ремонт (на 5559 км). В связи с этим движение через переезд в селе закроют. Об этом предупредили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Движение автотранспортных средств остановится с 19:00 часов 8 сентября до 06:00 часов 9 сентября. Время указано местное. Объезд для автомобилей в указанные часы будет организован через близлежащий переезд в поселке Тресково (5563 км ).

«Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок»,

 - сообщили в ВСЖД
Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

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