В Бурятии временно закроют один из железнодорожных переездов

«Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок»,

- сообщили в ВСЖД



С 8 по 9 сентября на железнодорожных путях в поселке Селенгинск Кабанского района будет проходить ремонт (на 5559 км). В связи с этим движение через переезд в селе закроют. Об этом предупредили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.Движение автотранспортных средств остановится с 19:00 часов 8 сентября до 06:00 часов 9 сентября. Время указано местное. Объезд для автомобилей в указанные часы будет организован через близлежащий переезд в поселке Тресково (5563 км ).