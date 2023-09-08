В Бурятии стоматологу предлагают зарплату в 300 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru, крупнейшей в России онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более 5,8 тысяч вакансий, открытых в Бурятии за последний месяц, и составила подборку самых «дорогих» и интересных предложений.Средний диапазон предлагаемых зарплат в Бурятии составляет 43 678 - 130 000 рублей (в августе-сентябре). При этом 22% от всех размещенных в регионе вакансий предполагают зарплату от 135 000 рублей и выше.Самую высокую зарплату – от 300 000 рублей - в Бурятии предлагают стоматологу-ортопеду. Специалисту с профильным образованием предстоит проводить консультации и составлять план лечения для пациентов, работать в команде со смежными специалистами-терапевтом, хирургом-имплантологом, ортодонтом, а также вести медицинскую документацию. Компания предлагает комфортные условия труда и работу на современном оборудовании.На втором месте – машинист экскаватора. От 260 000 рублей на руки может зарабатывать кандидат с УТМ - категория «Е» и стажем работы по профессии от 2 лет. Cо своей стороны работодатель оплачивает проезд, питание, проживание и спецодежду.На третьем месте - предложение для машиниста пневмоколесного крана (крановщика 7 разряда), от 205 500 рублей на руки. Для трудоустройства специалисту потребуются удостоверение машиниста крана и тракторные права с особыми отметками. При этом работодатель готов рассматривать специалистов с небольшим опытом, предоставляя им стажировку.- стоматолог-ортопед, от 300 000 ₽ до вычета налогов- машинист экскаватора, от 260 000 ₽ на руки- машинист пневмоколесного крана (крановщик 7 разряда), от 205 500 ₽ на руки- инженер по планированию ремонтов (энергетическое оборудование), от 202 000 ₽ до вычета налогов- начальник участка (в строительстве), 200 000 ₽ на руки- начальник строительного участка ОСР, 200 000 ₽ на руки- программист 1С, от 160 000 ₽ на руки- водитель дальнобойщик, от 160 000 ₽ на руки- руководитель розничного направления, от 200 000 ₽ на руки- начальник участка (устройства СЦБ, Таксимо), 180 000 ₽ на рукиФото: «Номер один»