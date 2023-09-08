В Улан-Удэ вынесен приговор убийце работницы детсада, оно произошло более 15 лет назад

В Улан-Удэ суд счел доказательства следствия достаточными для вынесения приговора 44-летнему мужчине, признанному виновным в «убийстве, сопряженном с разбоем», совершенном более 15 лет назад. Злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что вечером 8 февраля 2008 года ранее судимый мужчина вместе с супругой после употребления спиртных напитков направились в магазин за сигаретами. Пока жена совершала покупки, злоумышленник на улице Заовражной в Улан-Удэ увидел одинокую женщину, возвращавшуюся домой с работы из детского сада. Напал на незнакомку, нанес ей ножом несколько ударов по груди, после чего выхватил у потерпевшей меховую шапку, кошелек с деньгами и с похищенным имуществом скрылся. Потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.Преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым. Однако работа по уголовному делу не прекращалась.Изначально на месте происшествия была обнаружена вязаная шапка, которую потерпевшая сдернула с нападавшего во время завязавшейся между ними борьбы. В ходе проведенной генетической экспертизы на шапке были обнаружены ДНК-следы, однако несколько лет назад по ним не удалось идентифицировать злоумышленника. В дальнейшем мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления против собственности и в сфере незаконного оборота наркотиков, в связи с чем в базу данных были занесены сведения о его ДНК-коде.В текущем году при очередной сверке генетического материала с шапки с базами данных было найдено совпадение. Идентифицированный мужчина сразу признал свою причастность к преступлению и дал подробные показания об обстоятельства расправы, учиненной им более 15-лет назад. Его бывшая супруга, которая являлась очевидцем нападения на потерпевшую, также подтвердила выводы следствия.Фото: buryatia.sledcom.ru