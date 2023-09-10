В Бурятии для мамы участника СВО построили новый дом взамен сгоревшего

- Берется материал любого цвета, желательно, чтобы был шелковый. Можно ленточку. Насыпаем внутрь материала рис и кладем копейку. Потом все это выкладываем в углубление и придавливаем балкой. Это приносит счастье, богатство, дом Бог бережет. Лоскуток – чтобы одежда была, рис – чтобы пища в изобилии и монетка - для достатка, - объясняет один из работников.







- В доме две спальни, зал и кухня. Раньше была одна спальня. Сейчас будет просторно и уютно. Будут приезжать внуки. Всем процессом удаленно руководит сын, а я смотрю и радуюсь. Конечно, варю еду для мужиков, кормлю их. Приезжают люди разных национальностей, в основном работают с утра до позднего вечера. Сначала, конечно, было печально, когда дом сгорел. Но, как у нас говорят, значит огонь плохое забрал. Сейчас с новой силой и с новой страницы начинаем жить, - воодушевленно говорит женщина.





В Тарбагатайском районе этим летом произошла трагедия – сгорел деревянный жилой дом. В нем проживали мама и сестра участника СВО. Женщины спаслись, но в огне потеряли все имущество. Встал вопрос – как быть и где искать кров? Старший сын, опора семьи, с 2022 года находится на фронте. Но молодой человек не оставил свою семью наедине с бедой и по телефону обратился за помощью к землякам. К удивлению погорельцев, к ним один за другим стали приезжать совершенно незнакомые люди и оказывать помощь.В Нижнем Саянтуе на участке Альбины Лупсановой кипит работа. Работники выгружают из машины стройматериалы, женщины готовят еду. Сегодня особенный день – для будущего дома устанавливают балку-матку под потолком. В связи с этим событием не обошлось без традиций – строители выпиливают небольшое углубление в балке, внутрь которого кладут несколько предметов.Работники смеются, что это дело стоит отметить. Но пока совсем не до гуляний – все работы проводят до наступления темноты. Основание дома уже готово, привезли обшивку для здания. На вопрос «почему помогаете?» мужчины удивленно разводят руками и коротко отвечают: «ну так помощь ведь нужна».- Сейчас сложная ситуация, а дети на фронте. Это ведь столько переживаний, забот. Очень тяжело одному такое переносить. А когда чувствуешь поддержку, то намного легче, я считаю. Мы просто позвонили, сказали, что поможем, и все. Вопросов особо не было. У нас в деревне тоже такие ситуации бывают: дрова колоть помогаем женам, родителям участников СВО. Никто никого не обязует, сами отзываемся. Каждый может в такой ситуации оказаться, общее дело делаем, - комментирует один из работников.Сейчас Альбина Лупсанова уже спокойна, оправилась от недавней беды. Самое страшное позади.- Пожар случился 16 июня, я была на работе. Моя дочь спала после рабочей смены. Она проснулась от того, что начала задыхаться от дыма, выскочила в окно. Прибежали соседи мужчины, буквально на руках вынесли машину дочери, которая тоже могла сгореть. Дом сгорел частично, но вся остальная часть его была в копоти и воде. Внутри все расплавилось, снаружи обгорело. Пришлось весь дом разобрать и забор тоже, - вспоминает жительница.Как отмечает Альбина Лупсанова, в этот день ее старший сын узнал о трагедии по телефону – проходил тогда лечение в госпитале. Он вышел на связь с несколькими людьми, в том числе с общественниками. Они, в свою очередь, бросили клич о помощи, на который отозвались самые разные люди. Сначала помогать семье вызвались родственники и соседи, затем наравне с ними приехали оказать поддержку и совсем незнакомые люди. Всех объединяло желание помочь чужому горю.Альбина Лупсанова обходит основание нового дома и представляет, где и что будет располагаться внутри. Новый дом будет даже больше старого.На строительстве задействованы участники казачьего общества, общественники, представители Ассоциации дружбы народов Бурятии, представители фонда «Защитники Отечества», приехавшие граждане Узбекистана, Кыргызстана, а также жители Бурятии из других населенных пунктов и другие. Глава Тарбагатайского района Владимир Смолин выделил 80 «кубов» леса в помощь строительству, а также технику для уборки строительного мусора.- Почувствовала, что наша многонациональная страна дружная даже в такие тяжелые времена, здесь всегда протянут руку помощи. Спасибо всем большое, - высказалась Альбина.К слову, жительница Тарбагатая поименно перечисляла журналисту «Номер один» благодарности всем, кто помог с организацией помощи. Людей оказалось довольно много, и перечисление длилось несколько минут подряд. Кроме того, часть работников она не знает – как отметила Альбина, многие просто приезжают одним днем, здороваются и тут же принимаются за работу, а затем уезжают.- Я с парнями, которые здесь работают, мало беседовала. Люди разные приезжают. Спрашивала, где учишься, где работаешь, из какого города. Некоторые не говорят по-русски – языковой барьер немного мешает. Но сами парни открытые, общительные. Я им стряпаю, стараюсь, каждый день разное готовить, - поделилась Альбина.Как отметил заместитель председателя Общественной палаты Бурятии и по совместительству организатор отделения госфонда «Защитники Отечества» Денис Леонов, у организации на самом деле совсем другие задачи. Помогать люди сами отзываются, кто чем может.- По идее, фонд этим не должен заниматься. У нас другие цели и задачи. Но так как я здесь и у меня есть выход на другие общественные организации, которые желают помогать, эти заявки отрабатываю. За лето у нас подобных случаев было порядка 15: кому-то нужно было в селе поднять забор, кому-то покосить траву, наколоть дрова. Был запрос сделать мелкий ремонт в квартире. Все это на добровольной основе: ребята ездят, все делают, о чем их просят. Такие, казалось бы, мелкие просьбы, но женской рукой их сделать сложно. Вот на это у нас есть мужчины, готовые помочь, - отметил Денис.Альбина Лупсанова надеется перекочевать в новый дом до наступления зимы.- То, что говорят про объединение народов, про сплоченность общества - все это вот в таких ситуациях и видно. Бурятской семье помогают и граждане Узбекистана, и казаки, и семейские, и многие другие - все в одной команде. Это радует, дает и силы, и спокойствие за будущее. Ведь без объединения, без помощи и любви к друг другу мы долго не протянем. Думаю, у нас это в крови у всех. Я, например, спокоен за будущее своих пятерых детей, потому что они вырастут вот в таком мире, где все помогают и отзываются, не спрашивая, нужно или не нужно, а просто делают, - высказался общественник Денис Леонов.Фото: Анна Арапова