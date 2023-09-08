Общество 08.09.2023 в 14:41

В Бурятии спасатели нашли 86-летнего дедушку, который сутки провел в лесу

Мужчина заблудился: с собой у него не было ни спичек, ни оборудования
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии спасатели нашли 86-летнего дедушку, который сутки провел в лесу

В Кабанском районе спасатели и добровольцы нашли заблудившегося в лесу дедушку 86 лет.

Как сообщал «Номер один», жителя объявили в розыск 6 сентября, тревогу забили близкие. Как выяснилось, пожилой мужчина отправился в тайгу для сбора дикоросов и к вечеру не вернулся. С собой у него не было спичек и оборудования для ночевки в лесу. Утром следующего дня спасатели приступили к поискам.

«Пешком они обследовали 27 000 кв.м. лесного массива и с помощью снегоболотохода и автомобиля «КАМАЗ» 36 км лесных дорог. В 16:10 мужчину обнаружили. Он находился на расстоянии 16 км от города Бабушкин на лесной дороге и двигался в противоположном от дома направлении. Состояние мужчины удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался»,

  - рассказал Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ.


Спасатели накормили и напоили пенсионера горячим чаем. В 17:00 его доставили к месту проживания и передали родственникам. Жителей предупреждают: наступил сезон активного сбора дикоросов.

«Собираясь в лес, возьмите в рюкзачок необходимый минимум на случай, если ночь застанет вас в лесу. Будьте внимательны к пожилым родственникам и детям», 

- отметили в сообщении.



Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

Теги
пропавшие без вести лиза алерт МЧС дедушка

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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

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