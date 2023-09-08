Общество 08.09.2023 в 15:37
Пропавший в Улан-Удэ житель просто пил у знакомых
Мужчину неделю искали близкие, волонтеры и полиция
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии нашли живым пропавшего 39-летнего горожанина. Вернее, он вернулся домой самостоятельно. Напомним, ранее мужчину объявили в розыск и искали неделю силами волонтеров и полиции. 1 сентября около 10 вечера он ушел из дома по улице Огуречная.
«Ночью 7 сентября мужчина самостоятельно вернулся. По его словам, в свое отсутствие он распивал спиртное с друзьями. С ним всё в порядке»,
- отметили в МВД Бурятии.
Фото: Номер один
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