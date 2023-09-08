Пропавший в Улан-Удэ житель просто пил у знакомых

В столице Бурятии нашли живым пропавшего 39-летнего горожанина. Вернее, он вернулся домой самостоятельно. Напомним, ранее мужчину объявили в розыск и искали неделю силами волонтеров и полиции. 1 сентября около 10 вечера он ушел из дома по улице Огуречная.

«Ночью 7 сентября мужчина самостоятельно вернулся. По его словам, в свое отсутствие он распивал спиртное с друзьями. С ним всё в порядке»,

- отметили в МВД Бурятии.

