Общество 08.09.2023 в 17:01

В Улан-Удэ построят спортивный зал для авиационного техникума

Это будет отдельное здание с теплым переходом в учебный корпус
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ построят спортивный зал для авиационного техникума
В Улан-Удэ планируется построить спортивный зал для авиационного техникума, сообщили в Минстрое Бурятии. Объект будет представлять собой отдельно стоящее здание с теплым переходом в учебный корпус. Строительство спорткомплекса начнется после того, как будет готова проектная документация.

Здание с цоколем будет состоять из спортзала, вестибюля, раздевалок с душевыми и санузлом, тренерской, комнаты для хранения инвентаря, помещения для обслуживающего персонала и медицинского кабинета. В цокольном этаже планируется разместить тренажерный зал с комнатой отдыха. В самом спортивном зале можно будет играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннис. Кроме этого, предусмотрено и благоустройство прилегающей территории.

«О необходимости строительства спортивного зала для авиационного техникума говорили давно. Сейчас, рядом с учебным корпусом есть только две небольшие спортплощадки. Поэтому принято решение проектировать полноценное здание, в котором разместится спортзал. Отмечу, что объект будет спроектирован по всем современным нормам, а также с учетом доступности для маломобильных групп населения», - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Стоимость объекта станет известна после того, как будет готов проект. К разработке документации приступила проектная организация «Архитектурная студия».

Фото: Минстрой Бурятии

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