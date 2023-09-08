В Улан-Удэ построят спортивный зал для авиационного техникума

В Улан-Удэ планируется построить спортивный зал для авиационного техникума, сообщили в Минстрое Бурятии. Объект будет представлять собой отдельно стоящее здание с теплым переходом в учебный корпус. Строительство спорткомплекса начнется после того, как будет готова проектная документация.Здание с цоколем будет состоять из спортзала, вестибюля, раздевалок с душевыми и санузлом, тренерской, комнаты для хранения инвентаря, помещения для обслуживающего персонала и медицинского кабинета. В цокольном этаже планируется разместить тренажерный зал с комнатой отдыха. В самом спортивном зале можно будет играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннис. Кроме этого, предусмотрено и благоустройство прилегающей территории.«О необходимости строительства спортивного зала для авиационного техникума говорили давно. Сейчас, рядом с учебным корпусом есть только две небольшие спортплощадки. Поэтому принято решение проектировать полноценное здание, в котором разместится спортзал. Отмечу, что объект будет спроектирован по всем современным нормам, а также с учетом доступности для маломобильных групп населения», - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Стоимость объекта станет известна после того, как будет готов проект. К разработке документации приступила проектная организация «Архитектурная студия».Фото: Минстрой Бурятии